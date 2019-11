Alitalia | a tempo scaduto si tratta ancora Conte | “Soluzione industriale | niente toppe”

Alitalia : nessuno impegno di Lufthansa - Atlantia prende tempo : Di una nuova, ennesima, proroga per Alitalia Stefano Patuanelli non vuol sentire parlare, ma Atlantia prende ancora tempo e, al termine del cda del gruppo, dichiara ufficialmente che “allo stato non si sono ancora realizzate le condizioni necessarie per l’adesione della società al consorzio finalizzato alla presentazione di un’eventuale offerta vincolante su Alitalia”. La data del 21 novembre non sarà ...