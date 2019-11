Rinviato a giudizio il marito di Giusy Pepi | la donna scomparsa e ritrovata a Palermo

Crocetta Rinviato a giudizio : l’ex governatore della Sicilia accusato di corruzione : Rosario Crocetta, ex governatore della regione Sicilia, è stato rinviato a giudizio dal gup di Palermo con l’accusa di corruzione. Si tratta di un procedimento che nasce dall’inchiesta sull’armatore trapanese Morace. Il 68enne esponente del Partito Democratico, è stato presidente della Sicilia dal 10 novembre 2012 al 18 novembre 2017. Vitalizi, Sicilia e Trentino non hanno rispettato l'accordo ...

Il Gup di Palermo ha Rinviato a giudizio per corruzione Rosario Crocetta : Il gup di Palermo ha rinviato a giudizio con l’accusa di corruzione l’ex governatore siciliano Rosario Crocetta. Il procedimento nasce dall’inchiesta sull’armatore trapanese Morace.Il giudice si è dichiarato incompetente per territorio per tutti gli altri imputati tra cui l’ex sottosegretario Simona Vicari, anche lei indagata per corruzione.

Corruzione - Rinviato a giudizio il capogruppo del Pd in Sicilia Giuseppe Lupo : Il capogruppo del Pd all’Assemblea regionale Siciliana sarà processato per Peculato. Il gup di Palermo ha rinviato a giudizio Giuseppe Lupo, capogruppo dem al consiglio regionale dell’isola, e l’ex amministratore giudiziario Walter Virga, già coinvolto nell’inchiesta sull’ex magistrato Silvana Saguto. Il processo comincerà davanti ai giudici della terza sezione del tribunale il 3 marzo. A darne notizia è il sito ...

Roberto Napoletano - ex direttore del Sole 24 Ore - è stato Rinviato a giudizio : L’ex direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, sarà processato per la vicenda dei bilanci falsati del giornale. Il processo inizierà il 16 gennaio 2020, e i reati contestati a Napoletano sono, a vario titolo, false comunicazioni sociali e aggiotaggio informativo. Il giudice dell’udienza

Cagliari - Ragatzu Rinviato a giudizio per stalking : Il Cagliari si prepara per la partita di campionato contro il Torino, nel frattempo arrivano importanti aggiornamenti su Daniele Ragatzu. Il calciatore ufficialmente non è stato convocato per un attacco febbrile ma due giorni fa è stato rinviato a giudizio dalla Procura di Tempio per maltrattamenti e stalking sulla sua ex compagna. L’episodio risale al periodo in cui il calciatore giocava con l’Olbia, tra l’ottobre 2016 e ...

Corona è di nuovo nei guai : Rinviato a giudizio per il falso flirt tra Brozovic e Wanda Nara : L’ex agente andrà a processo con l’accusa di diffamazione. Il calciatore interista aveva subito smentito l’articolo

Fabrizio Corona Rinviato a giudizio per la notizia del falso flirt tra Wanda Nara e Marcelo Brozovic : Si preannuncia un nuovo processo per Fabrizio Corona, l'imprenditore dovrà comparire nuovamente davanti ai giudici il prossimo 18 dicembre. Il motivo è la denuncia sporta da Marcelo Brozovic, relativa a un articolo pubblicato sul suo Corona King Magazine. Il “fotografo dei vip”, attualmente detenuto presso il carcere di San Vittore a Milano, è chiamato davanti al GUP per difendersi dall'accusa di diffamazione. Lo scorso febbraio, nella rivista ...

Ventenne morì dissanguata a Bari dopo una caduta - fidanzato Rinviato a giudizio per omicidio : "L'ha spinta" : A Catino Angela De Rosa morì dopo essersi recisa l'arteria femorale con il vetro del portone. Secondo il pm il convivente 23enne l'avrebbe picchiata e strattonata