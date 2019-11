“Mi sentivo immortale | poi la scoperta” La dichiarazione shock di Flavio Briatore

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Non si era mai raccontato così profondamente, ricordando un aneddoto doloroso e antico, quello relativo alla sua malattia: “Ci sentiamo immortali, invece dovremmo ringraziare Dio ogni mattina soltanto perché ci facciamo la barba. Pensi che forse tutto quello che hai costruito serve fino a un certo punto. Magari è inutile”. Successivamente questo, parlando della scoperta del cancro e delle sue sensazioni, nel corso della medesima intervista continua dicendo: “Mi. Poi la scoperta: Avevo un cancro maligno al rene sinistro, se non avessi fatto un controllo, tra sei mesi me la sarei vista brutta”.è tornato a far parlare di sé per via del cancro ai reni che l’ha colpito non molto tempo fa. Durante giorni come questi, in cui viene attaccato per via della sua presunta relazione con la modella Benedetta Bosi, ecco che emerge il dettaglio ...

stylesismypony : RT @leeismybatman: Non lo sentivo parlare così dai tempi dei ragazzi quando nelle interviste lo additavano come il puttaniere: mi piange i… - scoolapasta : Ieri sera sentivo i miei parlare e forse mio padre non c'è per andare a vedere Vibo- Civitanova È la volta buona ch… - nayeT__T : ieri ho consigliato fleabag a 5 friends:’) mi sentivo super proud -