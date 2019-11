Coppa Davis 2019 | Rafael Nadal vince in scioltezza contro Borna Gojo e regala i quarti di

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Tutto come previsto:timbra il cartellino e sconfigge nel match valido per il Gruppo B dellail croatocon lo score di 6-4 6-3 in 1 ora e 27 minuti di partita. L’iberico (n.1 del mondo) alla Caja Magica di Madrid (Spagna) ha rispetto i pronostici, superando il n.280 del ranking con lo score di 6-4 6-3 endo l’accesso aidi finale alla Spagna da prima nel raggruppamento. Nel primo setcerca fin da subito di imprimere al suo tennis un grande ritmo, maè bravo a salvarsi in apertura, annullando due palle break. La differenza tra i due si vede e si traduce in break nel nono game, dopo che il maiorchino aveva mancato nel settimo una chance. A zero, poi, Rafa conferma il vantaggio, archiviando la frazione sul 6-4, forte di 4 ace e del 100% dei punti (15/15) vinti con la prima di servizio. Nel secondo set lo spagnolo ...

Cokoladova68 : RT @Eurosport_IT: Rafa Nadal non sembra molto contento di questa nuova formula 'notturna' della Coppa Davis ???? #DavisCupMadridFinals| #Eur… - nava_ste : RT @Eurosport_IT: Rafa Nadal non sembra molto contento di questa nuova formula 'notturna' della Coppa Davis ???? #DavisCupMadridFinals| #Eur… - StefanoDerosa : Bellissima partita di Coppa Davis Ita - USA Su Supertennis (can 64 dt) -