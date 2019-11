Rizzoli dà ragione ad Ancelotti | «Napoli-Atalanta | il gioco andava interrotto»

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 19 novembre 2019)dàadsu. Carloha portato la sua domanda al forum sul Var in corso a Roma col designatore Nicola, club allenatori e giocatori. L’allenatore delè intervenuto: «Il problema principale è: chi arbitra le partite, il direttore di gara, o il Var? Io so che Rocchi e Orsato arbitrano le partite, altri magari più giovani no. Il Var deve essere di supporto, non deve decidere se c’è un episodio controverso dicendo: per me era rigore. Io accetto l’errore dell’arbitro, non quello del Var». Nicola, a precisa domanda di, ha anche ammesso l’errore in: «Sì, ilsenza dubbio». L'articolodàad: «, il» ilsta.

RadioSportiva : ??? @FBiasin: '#Rizzoli sta dando ragione a chi come me dice 'facciamo un passo indietro': secondo me anche gli arbi… - 1marcolorenzoni : @AlvisiConci Sarà per questa ragione che da sempre da tutta Italia vengono a farsi curare al Rizzoli per qualsiasi… - gloriapoch72 : @Frances36421047 @ILampioni Allora mi sa che ti è sfuggito ... Con tutte le simulazioni che vediamo e senza sottova… -