Open Arms | Salvini di nuovo indagato per sequestro di persona e omissione di atti

Migranti : Sea Eye entra in acque italiane - a Malta i 15 salvati da Open Arms : Si sbloccano le situazioni di stallo che vedevano ancora bloccate in mare un centinaio di persone a bordo delle due navi...

Migranti - Malta concede il porto alla Open Arms - resta in mare invece la Alan Kurdi : La nave spagnola consegnerà alla Marina de La Valletta le 15 persone soccorse due giorni fa in zona sar libica, a vuoto gli appelli della Ong tedesca

Migranti : Open Arms - 'Italia si appresta a rinnovare accordi con trafficanti libici' : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - "I bambini sono la speranza e il futuro. Le autorità competenti continuano a non rispettare le convenzioni e non assegnano un porto di sbarco sicuro. L'Italia si appresta a rinnovare gli accordi con i trafficanti libici. Basta giocare con la vita delle persone". Così,

Ocean Viking a Pozzallo per lo sbarco. 105 migranti ancora bloccati su Open Arms e Alan Kurdi : Ocean Viking con 104 migranti si trova al porto di Pozzallo, dove le persone verranno sbarcate a breve. Ma altre 105 persone attendono l'indicazione di un porto sicuro: si tratta di 90 migranti salvati due giorni fa da Alan Kurdi e di altri 15 recuperati ieri da Open Arms: tra loro ci sono anche bambini piccoli.Continua a leggere

Migranti - Open Arms salva 15 persone in mare : “Erano sul punto di naufragare” : L'organizzazione umanitaria spagnola Open Arms ha salvato in mare 15 persone: "Quasi 24 ore per trovarli, ora sono in salvo. Erano alla deriva sul punto di naufragare: 15 persone, 6 uomini, 2 donne, 2 bambini e 5 minori".Continua a leggere

Migranti : Open Arms - 'su Ocean Viking ennesima violazione convenzione diritti umani' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Con lo stallo della Ocean Viking sembra di essere tornati indietro ad agosto, quando con la nostra nave siamo rimasti davanti a Lampedusa per 20 giorni. Si tratta dell'ennesima violazione delle convenzioni internazionali e dei diritti umani". E' la denuncia all'Adnkro

Storie dall'Open arms. "In Libia i migranti vengono torturati o muoino di sete" : I racconti delle 44 persone soccorse a trenta miglia da Lampedusa su un barchino malconcio alla deriva

Migranti - Open Arms soccorre 43 persone alla deriva : “Attendiamo ancora di istruzioni da Malta” : "Nessuna delle autorità informate ha confermato di assumersi la responsabilità di soccorrere l'imbarcazione in difficoltà ancora una volta ci troviamo di fronte a comportamenti di non assistenza e ritardi nella zona Sar di Malta. Ogni secondo in mare può essere fatale quando si tratta di un'imbarcazione in legno sovraccarica", ha scritto Alarm Phone alla notizia di un'imbarcazione in difficoltà, poi localizzata e soccorsa da Open Arms. L'Ong ...

Migranti - Open Arms soccorre 45 migranti al largo di Lampedusa : La barca in difficoltà si trovava a 30 miglia dalle coste italiane in zona di competenza maltese. Lite fra Malta e Italia sul porto dove farli sbarcare

Migranti : Orlando sale sulla Open Arms - ‘gratitudine a tutto l’equipaggio’ : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, accompagnato dall’assessore alle Culture, Adham Darawsha, si è recato nella tarda serata di ieri al porto di Palermo dove ha attraccato la nave di Open Arms. Il primo cittadino del capoluogo siciliano è salito a bordo incontrando il comandante e il coordinatore della Ong Open Arms, Ricardo Sandoval e Gerard Canals, che lo avevano invitato per ...

Open Arms a Palermo - Orlando : “Benvenuti” : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – La nave della ong Open Arms è attraccata nella tarda serata di ieri al porto di Palermo, con a bordo l’equipaggio, per una sosta tecnica. Ad accogliere la crew al porto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando che ha regalato alla ong la bandiera della città che verrà issata sulla nave. “Benvenuta a Palermo OpenArms, che ha salvato centinaia di vite nel Mediterraneo nonostante gli ostacoli ...

La Open Arms torna in mare : ne soccorre 44 e accusa la Ue : Redazione La Open Arms torna in mare e ancora una volta mette sul banco degli accusati l'Europa. Dopo il braccio di ferro consumato nel corso di quest'estate tra le Organizzazioni non governative, Ong, e l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per la prima volta dal sequestro a fine agosto la Open Arms ha effettuato un nuovo salvataggio in mare. Ad annunciare la ripresa delle operazioni di soccorso in mare la stessa Ong con un ...