Migranti | l’appello di Mediterranea | “Liberate le nostre navi È un sequestro politico”

(Di martedì 19 novembre 2019) "È solo una precisa scelta politica a tenerci fermi in banchina, svuotando il mare di testimoni e soccorsi. Ogni giorno che si tiene una nave della società civile ferma in un porto ci si rende complici delle morti e delle torture di centinaia di donne, uomini e bambini": con queste paroleSaving Humans lancia un appello al governo italiano per chiedere l'immediata liberazione delle sue, la Mare Jonio e il veliero Alex, affinché possano riprendere la rotta del Mediterraneo centrale.

