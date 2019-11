LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Francia in difficoltà col Giappone | che Argentina!

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:01 ARGENTINA-CILE: Break in avvio di secondo set di Schwartzman su Garin, l’argentino sta dominando la sfida sudamericana. 13:59: Ora il punteggio è di 1-1, a decidere la sfida sarà il doppio con i transalpini Herbert e Mahut, vincitori delle Finals, nettamente favoriti. 13:56: Nishioka chiude il game a 15 e regola Monfils in due set (7-5, 6-2)! 13:54: Momento cruciale, il nipponico Nishioka, avanti 5-2 nel secondo set, servirà per la vittoria. 13:51 KAZAKISTAN-OLANDA: Break di Bublik nel secondo set, il kazako conduce per 3-1 su Haase. 13:47: MONFILS IN COMPLETA CRISI! Altro break di Nishioka che si porta sul 4-1 e servizio nel secondo set. 13:44 ARGENTINA-CILE: Schwartzman rimette subito le cose in chiaro strappando la battuta a Garin e conquistando il ...

