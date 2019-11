Heather Parisi dopo Live | la figlia fa una richiesta a Barbara d’Urso

Live non è la D’Urso Heather Parisi per tanti anni sono stata picchiata : Heather Parisi è stata ospite insieme alla sua famiglia ospite del programma “Live non è la D’Urso” ma durante l’intervista la ballerina ha fatto un racconto choc: «Per sette anni sono stata picchiata e umiliata dal mio ex compagno, ora sono rinata». La showgirl ha raccontato per la prima volta questo suo segreto custodito per anni. Heather Parisi è stata la prima ospite della puntata di “Live non è la D’Urso” e dopo aver affrontato ...

Jacqueline su mamma Heather Parisi : “Chiedetele dove sono le altre figlie” : La figlia di Heather Parisi Jacqueline commenta in diretta l’intervista della madre: “Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?”. I post pungenti Mentre Heather Parisi rilasciava in esclusiva a Live – Non è la d’Urso l’intervista dove per la prima volta ha raccontato di aver subito delle violenze fisiche e psicologiche da […] L'articolo Jacqueline su mamma Heather Parisi: “Chiedetele ...

“Chiedetele dove sono le sue figlie”. Heather Parisi - il messaggio ‘choc’ durante l’intervista a Live Non è la D’Urso : Oltre ai gemelli che mostra sempre sui social, Heather Parisi ha altre due figlie più grandi. Ma tra queste ragazze e la madre il rapporto sarebbe molto delicato. Lo dimostra quanto accaduto lunedì 18 novembre 2019 su Instagram mentre andava in onda l’intervista di Heather a “Live – Non è la D’Urso”. durante l’intervista con Barbara D’Urso, Heather Parisi ha raccontato di aver subito per anni violenza domestica. Dopo aver raccontato quel fatto ...

Jacqueline - figlia di Heather Parisi : "Perché non chiedete dove sono le altre due figlie?" : Il messaggio durante la puntata di ieri sera di 'Live Non è la d'Urso', di cui era ospite la ballerina americana

