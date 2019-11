Ex ministra Trenta | “Di Maio? Ci ho parlato e credo che abbia capito Ma un comandante

Perché la casa dell’ex ministra Trenta non dovrebbe essere una notizia : L’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta (Foto LaPresse/Nicolò Campo) La qualità del dibattito pubblico, e le prospettive di maturazione di un paese, dipendono anche dall’agenda delle notizie a cui la sua pubblica opinione viene sottoposta ogni giorno. Dunque, pensando al caso – tristanzuolo assai – dell’alloggio dell’ex ministra Elisabetta Trenta a Roma, viene davvero da pensare a come sia possibile spendere energie su questi ...

L’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta ha detto che lascerà l’appartamento che era stata accusata di usare illecitamente : L’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta ha annunciato, intervistata da Radio24, che lascerà l’appartamento di Roma che le era stato assegnato per via del suo vecchio incarico di governo e che secondo il Corriere della Sera continuava a usare illecitamente.

Ex ministra Trenta - Di Maio : “Inaccettabile - lasci l’alloggio. Ci fa arrabbiare perché noi siamo sempre quelli che si tagliano lo stipendio” : “L’ex ministra Trenta? Con tutti gli errori che si possono fare, dal mio punto di vista, questa cosa è inaccettabile. Lei ha smesso di fare la ministra circa due mesi fa. Aveva tre mesi per lasciare quella casa ed è bene che la lasci“. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio commenta l’intervista rilasciata al Corriere della Sera da Elisabetta Trenta, che ha ...

La procura militare apre un fascicolo sulla casa di Trenta. L’ex ministra : “Non ho violato la legge” : La procura militare di Roma ha aperto un fascicolo (senza indagati né ipotesi di reato) sulla questione dell'alloggio di servizio affidato all'ex ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, in cui l'esponente pentastellata starebbe ancora vivendo pur non ricoprendo più alcun incarico pubblico. L'appartamento è stato intestato al marito di Trenta, il maggiore dell’Esercito Claudio Passarelli, ma ci sono dubbi sulla regolarità della ...

Trenta - l’ex ministra si difende : “Non vado via da quella casa - non è un privilegio. Ho una vita di relazioni - l’appartamento grande mi serve” : “Ormai la casa è stata assegnata a mio marito e in maniera regolare. Per quale motivo dovrebbe lasciarla?”. Elisabetta Trenta, ex ministra della Difesa nel Conte 1 indicata dai Cinque Stelle, non ha intenzione di fare alcun passo indietro: “Non è un privilegio. La pago e la pago pure abbastanza”. La casa della Difesa in zona San Giovanni in Laterano, a Roma, ‘ricevuto’ come appartamento “di ...

Trenta - “ex ministra resta nella casa di servizio perché assegnata al marito”. La replica : “Tutto in regola - così lo Stato ha risparmiato” : “Ha mantenuto la casa di servizio chiesta quando era ministro facendola assegnare al marito, che per l’incarico e il grado ricoperto non avrebbe dovuto avere un appartamento simile”. Un’accusa pesante quella rivolta all’ex ministra Elisabetta Trenta in sé e ancor di più perché il Movimento Cinque Stelle, che l’aveva voluta alla guida della Difesa, si è sempre battuto contro gli sprechi. La notizia è stata ...

