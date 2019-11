5 razze di Star Wars da conoscere

Fonte : wired

(Di martedì 19 novembre 2019) Chi è appassionato di fantascienza sa quanto di frequente i film e le serie che rientrano in questo genere amano ricordarci che l’universo è popolato di milioni di. I peggiori bar ai confini dell’Impero nella saga dio il Bar di Prora diTrek sono luoghi di ritrovo gremiti di esemplari delle specie più variegate e bizzarre, da quelle più simili a noi – umanoidi – a quelle dalle forme e dai colori più fantasiosi. Che siano nella cantina di Mos Eisley o nei locali poco raccomandabili dove suggellare affari illeciti – il luogo ideale dove trovare un cacciatore di taglie come il protagonista di The Mandalorian – tante sono le occasioni per imbattersi nelle centinaia dicreate appositamente per il franchise diche si è arricchito da pochi giorni della sopracitata serie. Da noi la vedremo il 31 marzo 2020, quando la piattaforma streaming ...

