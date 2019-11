SCUOLA Fare bene le prove Invalsi? Chi si allena è perduto

Federer vuole fare il maestro all’Accademia di Nadal. E la SCUOLA gli chiede… il curriculum : Professor Federer, Preside Nadal. L’accademia dei sogni esiste già, a Manacor. La combo in cattedra poi non è nemmeno così un’utopia. Roger Federer, che non ha ancora voglia di smettere, ha però già delineato la sua idea di futuro: insegnare tennis. Per cui quando Nadal lo ha definito sui social “il fenomeno dello sport come stile di vita”, il campione svizzero ha immediatamente rilanciato: “Vorrei insegnare ai ...

“Fare le cose difficili” : priorità alla SCUOLA e a una formazione continua - trasversale e politecnica : Ecco la lezione di un grande maestro, Gianni Rodari: “È difficile fare le cose difficili:/ parlare al sordo,/ mostrare la rosa al cieco./ Bambini, imparate a fare cose difficili:/ dare la mano al cieco,/ cantare per il sordo,/ liberare gli schiavi che si credono liberi”.Rodari è stato uno scrittore molto amato da generazioni di genitori, che hanno letto le sue “Favole al telefono” e “Il libro delle ...

SCUOLA/ La riforma virtuosa - e a costo zero - che Fioramonti può fare subito : Per l'avvio della piena autonomia non vi è bisogno di una legge, basterebbe un atto ministeriale. E sarebbe a costo zero. Fioramonti ci sta?