Proprietaria Baraka Bistrot | Comune non si è visto | Regione sì

(Di lunedì 18 novembre 2019) Roma – “Chiediamo un aiuto alle istituzioni, e devo dire che lasi e’ proposta, la disponibilita’ si e’ vista. Dal Campidoglio, invece, ancora nessun segnale. Il presidente del Municipio, Giovanni Boccuzzi, e’ scomparso, l’unico che si e’e’ il consigliere del municipio Alessandro Stirpe”. A parlare e’ Flavia, storicadelle mura che ospitano il ‘’, il locale dato alle fiamme il 9 novembre scorso in via dei Ciclamini, nel quartiere Centocelle di Roma. Il pub infatti esiste da quasi un decennio, solo due mesi fa aveva cambiato gestione. “Comedelle mura, anche io sono stata danneggiata da quanto e’ accaduto. Il gestore dell’attivita’ ha l’obbligo della bonifica, ma tutta la sistemazione della struttura e’ in mano mia- ...