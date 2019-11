Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) Duein meno in unin una puntataserie tv The Crown, lo staff dicontinua ad assottigliarsi e si rincorrono i pettegolezzi: appena unfa era stata licenziata Sophie Andrew, che aveva lavorato per la Duchessa di Cambridge per sette anni e adesso arrivano ledi Catherine Quinn, sua segretaria personale per due anni. Il licenziamento di Sophie Agnew, lo scorso ottobre, aveva sollevato un bel polverone: ha lavorato per sette anniassistente di, accompagnando la coppia reale nei viaggi e agli eventi. Spesso veniva fotografata mentre seguiva discretamente la Duchessa, o carica di abiti e valigie. Poi, a 32 anni, si è sposata, e una volta tornata dal viaggio di nozze ha trovato la brutta sorpresa: licenziata perché “superflua” dopo la separazione del personale delle due famiglie, Cambridge e Sussex. Fortuna che era...

TutteLeNotizie : Kate Middleton come Meghan Markle, via due assistenti in un mese: le dimissioni della sua… - Noovyis : (Kate Middleton come Meghan Markle, via due assistenti in un mese: le dimissioni della sua segretaria personale stu… - FQMagazineit : Kate Middleton come Meghan Markle, via due assistenti in un mese: le dimissioni della sua segretaria personale stup… -