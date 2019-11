Il maltempo non dà tregua | in arrivo nuova ondata

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 18 novembre 2019) Ilnon accenna a lasciare l'Italia. Dopo una settimana caratterizzata da temporali, neve, piene di fiumi e acqua alta a Venezia, da stasera e' previsto l'sulla penisola di un nuovo vortice con venti di scirocco e libeccio. Tra le aree piu' colpite ci saranno la Liguria e l'alta Toscana, gia' duramente provate dalle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni. Ma non saranno risparmiati nemmeno Lazio e Campania. In una settimana i vigili del fuoco hanno eseguito in tutta la penisola 8 mila interventi. In Piemonte per domani e' prevista allerta arancione, con precipitazioni diffuse e nevicate anche intense a quote basse: allerta prima gialla e poi arancione, dalle 15 di domani, anche in Liguria dove sono attese piogge, temporali e ancora neve, soprattutto nelle zone interne di centro Ponente e venti forti o di burrasca e mareggiate a Levante.Dopo la copiosa nevicata ...

