Eleonora Rocchini svela la verità su Instagram | “Ho sbagliato | ma arrivare alle mani è

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 19 novembre 2019) La storia d’amore tra Oscar Branzani edsi è ormai conclusa, nonostante nessuno dei due in questi mesi abbia dato una reale conferma di questa rottura. Eppure in questa storia ci sono dei retroscena di cui nessuno era a conoscenza e che in sono emersi, all’improvviso, nel corso di una vera e propria guerra a colpi distories tra Dalila Branzani e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La confessione diDopo una serie di commenti nei quali la sorella dell’ex calciatore spiegava cosa fosse accaduto in questi mesi,ndo degli aneddoti afferenti alla vita privata di questa storia alla quale si aggiungono protagonistinon è riuscita a stare in silenzio e ha voluto commentare quanto è statoto improvvisamente da Dalila Branzani che, esausta, non è riuscita a trattenere la delusione e la ...

Methamorphose29 : RT @eleoteque: Il drama di Eleonora Rocchini che tradisce Oscar Branzani con l’ex di Dalila Branzani sorella di Oscar che considera Eleonor… - StraNotizie : Dramma tra Oscar Branzani, Eleonora Rocchini e la sua cognata: sputi in faccia, insulti e poi sono arrivate alle ma… - martinaa_li : A me Eleonora Rocchini non piace da quando è diventata ciò che tanto criticava quando era a Uomini e donne, ovvero… -