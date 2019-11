Di Maio non tiene più il Movimento e convoca la ridotta dei ministri

Di Maio temporeggia ancora sull’Emilia. Pressioni degli eletti M5s : “Lì siamo nati - base non capirà. Rischio dimissioni se non si corre” : Hanno fatto “i compiti” che ha chiesto loro Luigi Di Maio, ma non è bastato per sbloccare la situazione. I parlamentari e consiglieri 5 stelle in Emilia-Romagna si sono presentati oggi davanti al capo politico per l’ennesimo incontro in vista delle Regionali del 26 gennaio: hanno consegnato il report con le attività fatte in Regione e una lista di possibili candidati “forti”. Il leader ha ringraziato e ha detto che ...

Ius soli - Pizzarotti : “Di Maio sconcertato? Non so quanti giorni reali abbia lavorato in vita sua - ma gli ricordo che si possono fare più cose insieme” : “Di Maio si dice sconcertato dalla volontà dem di far approvare lo Ius soli? Non so quanti giorni reali abbia mai lavorato in vita sua, ma ricordiamo e spieghiamo al candido Di Maio, una delle anime di destra del M5s e questo è evidente, che si possono fare anche più cose insieme. Peraltro, questo non è un tema legato a manovre fiscali, ma è solo una tematica di buon senso “. E’ la stoccata rifilata nel corso della trasmissione ...

Parlare oggi di ius soli non è “sconcertante” come dice Di Maio - ma necessario : come da tradizione, la nuova settimana si apre con le solite tensioni nell’esecutivo italiano. Gli oggetti del contendere sono tanti, ma ce n’è uno che più di tutti sta creando problemi. L’approvazione dello ius soli, un evergreen verrebbe da dire. Dalla convention di Bologna per la rifondazione del Pd, il segretario Nicola Zingaretti ha provato a fare qualcosa che il partito non faceva da tempo: dire cose di sinistra. Si è parlato di rivedere i ...

"Inaccettabile che l'ex ministra Trenta mantenga la casa". Di Maio non molla : “Questa cosa dal mio punto di vista non è accettabile, ha smesso di fare la ministra due mesi fa, ha avuto il tempo per lasciare la casa, è bene che ora la lasci e se il marito in quanto militare ha diritto ad un alloggio può fare domanda e lo otterrà. Questa cosa fa arrabbiare i cittadini e anche noi perché siamo quelli che si tagliano gli stipendi”. Lo ha ribadito il ministro degli Esteri Luigi Di ...

Di Maio bacchetta il Pd : “Lavoriamo bene sui temi concreti - ma Ius soli non è nel programma” : Il capo politico del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio ribadisce il suo "sconcerto" per la proposta arrivata dal PD per l'approvazione dello Ius soli, ma specifica: "Con l'alleanza di Governo stiamo lavorando bene su temi come la legge Di Bilancio, abbiamo tolto il superticket e bloccato l'aumento dell'Iva. Quando si tratta di affrontare temi concreti questo governo procede bene".Continua a leggere

Maltempo - Di Maio : “Non solo Venezia. Nelle prossime stati d’emergenza richiesti da regioni e comuni” : “La stessa attenzione che è stata data a Venezia va data a tutte le altre città e regioni colpite dal Maltempo. E’ incredibile che non si stia parlando che Matera, capitale della Cultura 2019, sia stata colpita dal Maltempo e nessuno ne sta parlando”. Lo dice Luigi Di Maio parlando con i giornalisti ad Acerra. “Ieri ho sentito il sottosegretario Fraccaro, che segue dossier” su Maltempo per la presidenza del ...

Maltempo - Di Maio : dramma non è solo per Venezia ma nessuno ne parla : "Venezia e' nel dramma, ma non solo Venezia. Altre città e Regioni sono state travolte dal Maltempo (o forse sarebbe meglio dire dai cambiamenti)

Maltempo - Di Maio non dimentica gli elettori M5s : “Dramma a Venezia - ma nessuno parla del Sud” : Il ministro degli Esteri pentastellato Luigi Di Maio ha scritto un post su Facebook per gettare un faro sull'emergenza Maltempo nel Sud Italia: "Non esistono regioni di serie B, dobbiamo occuparci di ogni singolo italiano, di ogni singola famiglia, di ogni singolo lavoratore, di ogni singolo commerciante".Continua a leggere

Luigi Di Maio - ultimatum al governo : "O otteniamo risultati o non ha senso" : "In questo governo, anche nel Movimento, mi accusano che alzo troppo la voce quando non ci fanno ottenere qualcosa. Ma noi facciamo tesoro del governo precedente: o otteniamo i risultati, nell'interesse di chi ci ha votato, oppure non ha senso". Lo ha detto Luigi Di Maio, capo politico del Movimento

M5s - Di Maio : “Governare con il Pd non è semplice. Regionali? Ci presenteremo dove siamo pronti” : “Ogni giorno lavoriamo per far andare meglio questo governo che si è messo insieme durante l’estate per scongiurare l’aumento dell’iva. Nel nostro governo c’è già un clima migliore, lo vedo. Ma è normale che in due mesi non può andare tutto alla perfezione. Se facciamo le cose per gli italiani avremo lunga vita. Per il M5S non è un momento semplice e stare al governo con un partito con il quale abbiamo avuto ...

Luigi Di Maio processato dalla fronda M5s. Lo vogliono far fuori - Grillo non muove un dito : Come in ogni esercito in difficoltà, a un certo punto arriva il grido del generale che, assediato, inseguito da perdite continue, silenziosamente contestato, attacca i suoi. «Chi di fronte alle vittime di Venezia e al dramma dell' Ilva preferisce guardarsi gli affari suoi, conosce la strada. Il movi

Il senatore del M5s Trizzino boccia Di Maio : "Ci siamo imborghesiti - non può fare il capo e il ministro" : Giorgio Trizzino, onorevole dei cinquestelle, in una intervista a Repubblica boccia il Movimento e rimpiange le origini. "Ci siamo imborghesiti", risponde a Concetto Vecchio. Medico siciliano, 63 anni deputato alla prima legislatura, cattolico di sinistra, la scorsa settimana scorsa ha presentato

C’eravamo tanto amati…Di Maio durissimo su Salvini “Difende i Benetton e Arcelor non gli italiani è un ca**aro verde” : Di Maio per la prima volta dopo la fine del governo gialloverde attacca duramente il suo prima alleato ora rivale Matteo Salvini. Il capo politico dei grillini non ha sicuramente parole dolci nei confronti del leader della Lega durante la trasmissione “Accordi&Disaccordi” trasmessa ieri sul canale Nove. Di Maio sull’etichetta data dai giornalisti Andrea Scanzi e Marco Travaglio di “ca**aro verde” ha detto sostanzialmente di essere ...

Luigi Di Maio - il messaggio di Dario Franceschini : "Così non si va avanti". Qua crolla tutto : La tenuta del governo è a rischio: il caso Ilva, le fratture interne al Movimento 5 stelle, le picconate di Matteo Renzi e infine le elezioni regionali, appuntamento cruciale per il futuro dell'alleanza di governo. Nicola Zingaretti teme la debacle in Calabria ed Emilia-Romagna. Un'eventuale sconfit