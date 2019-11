Siamo aperti anche la notte | sabato e domenica | Taffo prende in giro Salvini

EA sulla possibilità di supportare anche Epic Games Store : "Siamo aperti a nuove collaborazioni" : Nella giornata di ieri vi avevamo comunicato come EA abbia annunciato la collaborazione con Valve in modo da portare i suoi giochi, oltre ad EA Access, all'interno della piattaforma Steam.A partire da Star Wars Jedi: Fallen Order, e includendo anche diversi altri titoli come Apex Legends, FIFA 20, Battlefield 5 e The Sims 4, i giochi EA saranno disponibili anche su Steam, consentendo anche il cross-play in multiplayer su Steam e Origins. Ciò ...