Maltempo Toscana | in aumento il livello dell’Ombrone nel Grossetano

Maltempo Toscana : massima attenzione per la piena dell’Arno : massima attenzione in Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana all’andamento della piena del fiume Arno, il cui colmo a Firenze è previsto nel primissimo pomeriggio: il sistema delle dighe ha regolarmente funzionato, secondo quanto previsto dalle procedure e dalle normative. Gli scarichi degli invasi di Levane e La Penna si sono svolti secondo quanto previsto, sulla base dei rilievi e delle registrazioni dei livelli ...

Maltempo - in Toscana interventi dei pompieri per soccorrere persone. Donna si rifugia sul tetto dell’auto : Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco a causa del Maltempo che ha colpito la Toscana. Nel Grossetano a causa della tromba d’aria a Polverosa, che ha scoperchiato i tetti delle abitazioni, i pompieri hanno fatto evacuare 20 persone: la squadra dei pompieri per raggiungere la zona ha dovuto farsi strada con le motoseghe per liberare la strada dai pini abbattuti dal vento. A Istia d’Ombrone i pompieri stanno raggiungendo alcune ...

Maltempo in Toscana - preoccupa il livello dell’Arno. FOTO : È allerta arancione in quasi tutta la Regione , disagi sulle strade nel Fiorentino. Allarme anche per i fiumi Bisanzio e Ombrone, 500 persone evacuate a Cecina. GLI AGGIORNAMENTI

Maltempo : 500 persone evacuate in Toscana per il Cecina in piena : Cinquecento persone sono state invitate dalle 7 di questa mattina a lasciare in via precauzionale le loro abitazioni vicino al fiume Cecina. L'ondata di piena ha superato di 1 metro e mezzo il secondo livello di guardia: l'ultima volta che il Cecina esondò era il 2014 e causò molti danni nelle abitazioni più a rischio. Il fiume ha già tracimato questa mattina all'altezza di Ponteginori senza causare danni. Le piogge di ...

Maltempo Toscana : frana su casa nell’Aretino - famiglia evacuata : Numerosi nelle scorse ore gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Arezzo per alberi caduti sulla sede stradale e allagamenti. Situazione critica nel Casentino e nel Valdarno. Una frana che ha interessato l’autostrada A1 sulla corsia sud al km 344: un’auto è stata coinvolta, fortunatamente senza conseguenze. La corsia sud, momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso, è stata poi riaperta. A Loro ...

Maltempo Toscana : nelle province di Firenze e Prato tutti i torrenti sono in piena : tutti i corsi d’acqua presenti nel territorio del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, nelle province di Firenze e Prato, sono oltre il primo e il secondo livello di guardia: tutti gli impianti idrovori sono in funzione, parecchie casse di espansione attivate. Tecnici e operatori consortili sono sul campo. Quasi tutti i bacini idrografici del Medio Valdarno hanno raggiunto e poi superato il primo e poi il secondo livello di guardia nel ...

Maltempo Toscana : esonda il Cecina nel Pisano - 500 evacuati nel Livornese : E’ esondato questa mattina, senza creare danni, il fiume Cecina, nel Pisano, in zona Verde Oasi fra Saline di Volterra e Ponteginori (Comune di Montecatini ValdiCecina) a causa delle forti piogge della notte. Allagate alcune aree non abitate e aziende agricole. L’area è monitorata dai vigili del fuoco di Saline di Volterra. In via precauzionale sono state evacuate 500 persone a Cecina (Livorno) per l’arrivo della prevista piena ...

