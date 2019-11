Il maltempo non dà tregua | valanga in Val Martello | allerta in Toscana

maltempo Emilia-Romagna : nel pomeriggio non si esclude l’esondazione del Reno : Il Reno è a rischio esondazione nelle prossime ore, nella zona di Trebbo di Reno, la stessa dove a febbraio 2019 le acque ruppero gli argini, creando non pochi danni. Il Comune di Castel Maggiore, su Facebook, segnala che “si conferma allerta rossa, i livelli del Reno stanno salendo e oggi tra le 16 e le 18 è atteso il colmo della piena. E’ previsto il superamento della soglia 3, e il raggiungimento del livello di febbraio 2019: non ...

maltempo - Di Maio : “Non solo Venezia. Nelle prossime stati d’emergenza richiesti da regioni e comuni” : “La stessa attenzione che è stata data a Venezia va data a tutte le altre città e regioni colpite dal Maltempo. E’ incredibile che non si stia parlando che Matera, capitale della Cultura 2019, sia stata colpita dal Maltempo e nessuno ne sta parlando”. Lo dice Luigi Di Maio parlando con i giornalisti ad Acerra. “Ieri ho sentito il sottosegretario Fraccaro, che segue dossier” su Maltempo per la presidenza del ...

maltempo - piena dell’Arno a Firenze e Pisa : “Non ci sono situazioni particolari di rischio” : La piena dell’Arno sta transitando a Firenze ma la cassa di espansione di Figline Valdarno non è stata utilizzata e ciò significa che Firenze non è particolarmente a rischio: lo ha spiegato il governatore Enrico Rossi in occasione della conferenza stampa tenuta alla sala operativa della protezione civile regionale. Rossi ha spiegato che si possono prevedere esondazioni nei canali minori della Piana. Dalle 13 allerta rossa per l’Arno ...

maltempo - Di Maio : dramma non è solo per Venezia ma nessuno ne parla : "Venezia e' nel dramma, ma non solo Venezia. Altre città e Regioni sono state travolte dal Maltempo (o forse sarebbe meglio dire dai cambiamenti)

maltempo : chiusa A22 del Brennero tra Bressanone e Vipiteno : In entrambe le direzioni tra Bressanone e Vipiteno, sulla A22 del Brennero, è stata disposta la chiusura al traffico per motivi di sicurezza. La decisione è legata alla forte ondata di Maltempo che si sta abbattendo sull’arteria. L’entrata di Bressanone in direzione nord e l’entrata di Vipiteno in direzione sud sono chiuse al traffico. Tra Bolzano Nord e il Brennero nevica, e le corsie sono innevate. L'articolo Maltempo: chiusa ...

maltempo su tutta Italia - la diretta : chiusa l'autostrada del Brennero a Bressanone. Allerta fiumi - centinaia evacuati in Toscana : Continua il Maltempo sul tutta Italia. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove gli abbondanti rovesci hanno causato l'innalzamento del livello dei fiumi. Preoccupa l'Arno a...

maltempo - a Firenze l'Arno verso il secondo livello di allerta. Chiusa l'Autobrennero a Bressanone : Neve, mareggiate e vento forte continuano a sferzare l'Italia, valanga e strade chiuse in Alto Adige. Allerta in 11 regioni. La perturbazione arriva anche al Sud. Albero cade su un'auto vicino a Roma, grave il giovane alla guida

maltempo - Di Maio non dimentica gli elettori M5s : “Dramma a Venezia - ma nessuno parla del Sud” : Il ministro degli Esteri pentastellato Luigi Di Maio ha scritto un post su Facebook per gettare un faro sull'emergenza Maltempo nel Sud Italia: "Non esistono regioni di serie B, dobbiamo occuparci di ogni singolo italiano, di ogni singola famiglia, di ogni singolo lavoratore, di ogni singolo commerciante".Continua a leggere

maltempo Frosinone : nuova chiusura dei sottopassi : L’ondata di Maltempo non si attenua e a Frosinone la protezione civile ha fatto sapere che, in via precauzionale, saranno di nuovo chiusi i sottopassi di via G. Pasta, via Vivaldi (zona san Giuliano) e viale Volsci (ex Monti Lepini). La chiusura è stabilita dalla mezzanotte di oggi fino alle 6.30 di domani 17 novembre. Per domani a Frosinone, stando alle indicazioni della stazione meteorologica della città, sono previste piogge frequenti, ...

maltempo : Conte - ‘da governo fatti immediati non polemiche o slogan’ (2) : (Adnkronos) – “Azioni concrete per Venezia e i veneziani: con ordinanza della Protezione civile -ricorda il premier- oggi abbiamo disposto la sospensione dei mutui per un anno e dato corso allo stanziamento di 20 milioni di euro per il primo ristoro dei danni, con un rimborso di 5mila euro ai privati e di 20mila alle attività produttive. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato nominato commissario delegato per la gestione ...

maltempo : Conte - ‘da governo fatti immediati non polemiche o slogan’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Misure concrete e immediate, non polemiche o slogan, per porre rimedio in tempi rapidi ai danni subiti dalla popolazione. Avevamo detto che queste comunità potevano contare sul sostegno del governo, lo stiamo dimostrando con i fatti”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, elencando gli interventi posti in essere di fronte all’ondata di Maltempo che ...

maltempo Friuli Venezia Giulia : preallertata a Pordenone la colonna mobile dei vigili del fuoco : È stata preallertata a Pordenone la sezione operativa di colonna mobile dei vigili del fuoco, versione alluvione, su disposizione del Centro Operativo Nazionale, a causa dei bollettini meteo avversi previsti per le prossime ore. Tra i mezzi vi è anche il nuovo carrello per prosciugamenti, di recente ideazione e costruzione proprio dei vigili del fuoco Pordenonesi, dotato di 1 idrovora da 2500 lpm, 1 idrovora da 1200 lpm, un gruppo elettrogeno, ...