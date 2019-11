Ciclocross | DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020 | Annemarie Worst serve il bis nel

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) La neerlandese(777) conquista il suo secondo successo in due giorni. Infatti, l’ex campionessa europea, dopo essersi imposta ieri a Tabor, nella quarta prova di Coppa del Mondo, si è ripetuta oggi nel Flandriencross di Hamme, seconda tappa di DVV. Secondo posto per la campionessa del Mondo Sanne Cant (IKO), mentre Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus) supera Yara Kastelijn (777) nella volata per il gradino più basso del podio. Prima delle azzurre Eva Lechner (Creafin) che giunge 9a, mentre Alice Maria Arzuffi (777) è dodicesima. Parte forte l’iridata Sanne Cant, la quale porta subito via un drappello comprendentee Ceylin del Carmen Alvarado. In un secondo momento sul terzetto rientra anche la campionessa d’Europa Yara Kastelijn. Sanne prova nuovamente ad accelerare durante la terza tornata, ma le rivali ...

