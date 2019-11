L’Emilia non è di nessuno | le piazze chiedono una politica diversa

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 16 novembre 2019) L’Emilia Romagna non è di. L’Emilia è l’Emilia. L’EmiliaRomagna appartiene ai suoi cittadini, agli imprenditori e ai lavoratori che l’hanno fatta grande. Alle associazioni di volontariato che ogni giorno dimostrano che da soli non si va da nessuna parte. A fare da sfondo a tutto questo il nostro pragmatismo, che ha consentito a tutte le amministrazioni locali, a prescindere dalle forze politiche che le hanno governate di creare comunità coese e responsabili. Una regione, con le sue città, che non ha mai avuto paura di essere se stessa, che non ha bisogno di essere liberata, come dice Salvini, perché ha dimostrato di essersi già liberata da sola 74 anni fa. Una regione che non è nemmeno vittima di fantomatiche élite, quelle citate ieri durante una trasmissione televisiva da un noto giornalista ...

