Brasile-Argentina | Thiago Silva attacca Messi | “influenza le decisioni arbitrali | rideva

Brasile-Argentina - il ct Tite è furioso con Messi : “ha simulato e mi ha detto di stare zitto” : Il commissario tecnico del Brasile si è scagliato contro Messi dopo l’amichevole vinta dall’Argentina grazie ad un rigore della Pulce L’amichevole tra Brasile e Argentina termina con una coda polemica, innescata dal battibecco avuto dopo il rigore decisivo di Lionel Messi tra la Pulce e il commissario tecnico verdeoro Tite. Lapresse Secondo quanto riportato da Metro, il ct del Brasile non ha mandato già la presunta ...

Brasile-Argentina nel segno di Messi - la Pulce decide il Superclasico : Si è da poco concluso il Superclasico, la sfida eterna tra Brasile e Argentina, in campo in amichevole al King Saud University Stadium di Riad, in Arabia Saudita. Risultato finale 1-0 per l’Albiceleste, con la rete di Leo Messi. La stella blaugrana ha ribadito in rete il pallone respinto da Alisson sul rigore fallito dalla stessa Pulce (fallo in area di Alex Sandro). In campo 6 ‘italiani’: Lautaro Martinez, Pezzella, De ...

Diretta/ Brasile Argentina - risultato 0-0 - video streaming tv : Ci prova Firmino : Diretta Brasile Argentina streaming video e tv: risultato live della partita amichevole che le due nazionali giocano a Riyadh, in Arabia Saudita.

Brasile e Argentina si sfidano in amichevole : come seguire la gara : Dove vedere Brasile Argentina in Tv e streaming – Si tratterà solamente di un’amichevole, ma fra Brasile e Argentina sarà comunque sfida vera. Anche a Riad, in Arabia Saudita, nell’ennesimo capitolo della sfida fra le due potenze del calcio sudamericano. L’incontro, come sempre, sarà particolarmente sentito, e al suo interno proporrà sfide anche tra diversi […] L'articolo Brasile e Argentina si sfidano in amichevole: come seguire la ...