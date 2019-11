Ai People’s Choice Awards “Stranger Things” batte tutti e sul red carpet sfilano star a

Fonte : attualitavip.myblog

(Di sabato 16 novembre 2019) “Stranger Things” trionfa come Migliore show e Miglior drama,ndo “The Game of Thrones” e “The Walking Dead”, confermandosi come la serie tv più seguita e amata dell’anno. A decretarlo è stato il pubblico, a cui sono affidati i voti per i consueti People’s. La cerimonia di premiazione si è svolta a Barker Hangar, Santa Monica in California e ha visto anche assegnare a Jennifer Aniston ilIcon 2019, a Pink ilChampion 2019 per il suo impegno in molte attività charity e a Gwen Stefani il Fashion Icon 2019, per aver saputo influenzare con il suo stile personale un’intera generazione. Migliore attrice tv dell’anno è stata la giovane Millie Bobby Brown sempre della scuderia “Stranger Things” mentre il premio per il miglior attore tv è andatao a Cole Sprouse di “Riverdale”. A ...

