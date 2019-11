Sky | la probabile formazione dell’Italia Gioca Insigne Florenzi preferito a Di Lorenzo

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 15 novembre 2019) Questa sera l’Italia di Roberto Mancini incontra la Bosnia. L’obiettivo è vincere, anche se la qualificazione è già centrata. Il ct vuole battere il record di Pozzo e valutare i progressi del gruppo che porterà con sé all’Europeo. Gianluca Di Marzio scrive che il turnover sarà ridotto all’osso. In porta, al momento, Donnarumma sembra essere in vantaggio su Sirigu. In difesa, invece,dovrebbe esserea Diperché più riposato, come ha detto il ct alla vigilia. Accanto a lui Bonucci, Acerbi e, al centro, Emerson. A centrocampo, il dubbio riguarda Zaniolo: Mancini lo vede mezzala, ma Nicolò nonin questo ruolo da tempo. Per questo motivo, potrebbero essere schierati Tonali e Barella insieme a Jorginho. In attacco, spazio a Belotti, Chiesa e. Ecco la: Italia (4-3-3): Donnarumma;, Bonucci, Acerbi, ...

