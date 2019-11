Olocausto | Liliana Segre | “Io non perdono e non dimentico | ma non odio”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) “Io none non, ma non odio. E la trasmissione del non odio e battersi contro l’odio è un ammaestramento utile per i ragazzi e per tutti, perché l’atmosfera dovuta all’ignoranza e all’indifferenza, che è stata la regina del mondo di allora, c’è purtroppo anche oggi”. È la riflessione della senatrice a vita, parlando alla conferenza Science for peace, organizzata all’Università Bocconi di Milano dalla Fondazione Umberto Veronesi., a cui è stata assegnata una tutela per motivi di sicurezza, ripercorrendo la sua storia di deportata nel campo di concentramento, ha ricordato come si è trovata “senza parole” e “stupita” davanti al male che vedeva intorno a lei, a “quell’odio organizzato che vedevo e che poi ho combattuto sempre”. Tornata a Milano una volta uscita dal lager, di ...

