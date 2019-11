In corso la passeggiata spaziale di Luca Parmitano e Andrew Morgan | i due astronauti al

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Gli(AgenziaEuropea), attuale comandante della StazioneInternazionale (ISS), e(NASA) oggi si avventureranno al di fuori della ISS alle 13:05 (ora italiana) per iniziare a riparare l’Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02), un rilevatore di particelle di antimateria e di materia oscura situato in cima alla struttura a traliccio S3 della Stazione tra una coppia di pannelli solari e radiatori. Questa è la prima di una serie di passeggiate spaziali di manutenzione, le più complesse operazioni nel vuoto cosmico da quelle compiute sul telescopioHubble. La, tecnicamente nota come attività extraveicolare (EVA), avrà una durata di circa 6 ore e aprirà la strada ad altre 4 EVA. Quella di oggi è la prima uscita della missione europea Beyond. LadiLa NASA considera ...

