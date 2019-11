Aaron Greenberg | l' Xbox Game Pass garantisce agli sviluppatori assoluta libertà creativa

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 15 novembre 2019) Un futuro in cui i giochi tripla A sono "infiniti" e costantemente aggiornati e progettati "in base a Google Trends" non è qualcosa che interessa a Microsoft. La società vuole dare potere ai creatori per costruire i tipi di giochi che vogliono creare, usandocome un sistema che elimina la pressione di specifici obiettivi di vendita. Invece del gioco come servizio, il suo sistema di distribuzione è il servizio, che consente ai creatori di giochi di fare ciò che sanno fare meglio.di Microsoft ha detto durante l'X019: "lasciamo fare ai nostri studi i giochi che vogliono fare. Voglio dire, sembra semplice, ma non tutti hanno questa mentalità. Vogliamo che facciano parte della famiglia dei nostri studi first party perché hanno esperienze fantastiche. Prendi Ninja Theory come esempio di ciò che hanno creato con Hellblade. È un gioco così incredibile, un gioco così ...

