Zingaretti | “Renzi piccona il Pd | io lotto contro Salvini Italia viva non ha molto

La7 - Letta a Conte e Zingaretti : “Renzi vi farà ballare - io l’ho sopportato troppo. Fate un patto con lui - se non lo rispetta si vada al voto” : “Voglio dare un consiglio non richiesto a Conte e a Zingaretti. È evidente che la lettera di Renzi è per dissotterrare l’ascia di guerra: ‘Io vi faccio ballare’. Penso che loro non debbano accettare questo gioco, non facciano come me. Conte e Zingaretti hanno il coltello dalla parte del manico. Non è possibile che una maggioranza vada avanti in un ‘Vietnam’ quotidiano. Facciano con Renzi un patto, nel momento in cui ...

L'avvertimento di Letta a Conte e Zingaretti : "Renzi farà ballare il governo - non fate come me" : Letta legge come una chiara minaccia al governo la lettera che Matteo Renzi ha scritto sul 'Corriere della sera': "Conte e Zingaretti hanno il coltello dalla parte del manico. Non è possibile che una maggioranza vada avanti in un 'Vietnam' quotidiano. Facciano con Renzi un patto, nel momento in cui Renzi non lo rispetterà si vada al voto. Se si va avanti come oggi il governo non arriva a mangiare il panettone".

Zingaretti : "Renzi? Mi ha avvisato della scissione con un messaggio whatsapp" : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti: "Renzi e Salvini sono persone con idee diverse cui conviene litigare per far parlare di sé. Ma la grande forza dell'alternativa si chiama Pd che è l'unica vera forza nazionale che intercetta cambiamento e giustizia sociale".

Di Stefano M5S “Renzi ha fregato Zingaretti - non mi fido del PD” : Di Stefano M5S “Renzi ha fregato Zingaretti, non mi fido del PD” L’esponente del Movimento 5 Stelle Manlio Di Stefano è stato intervistato a 24 mattino di Radio 24. Il sottosegretario al MAE ha parlato dei rapporti con la Francia, della scissione interna al PD e degli sviluppi su Autostrade. L’amministratore delegato Castellucci ha, infatti, rassegnato le dimissioni. Di Stefano: “rapporti con la Francia mai ...

Governo - Di Stefano : “Renzi? Ha fregato Zingaretti - non il M5s. Io non mi fido né di lui - né del Pd - né della Lega” : “Renzi e il suo nuovo partito? Ha fregato Zingaretti, perché di fatto gli ha fregato un paio di ministri e dei sottosegretari. Non ha certo fregato noi del M5s, se è vero che sosterrà il Governo Conte bis. Lo dico sinceramente: io non mi fido né del Pd, né di Renzi, né ovviamente della Lega“. Sono le parole del sottosegretario M5s agli Esteri, Manlio Di Stefano, ospite di 24 Mattino, su Radio24. E aggiunge: “L’unica cosa ...