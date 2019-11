Fonte : repubblica

(Di giovedì 14 novembre 2019) L'indagine della Corte dei conti del Lazio sulle limitazioni imposte all'Avastin a beneficio del più caro Lucentis, due farmaci per malattie oculistiche senili del tutto identici, nell'interesse delle multinazionali farmaceutiche Roche e Novartis

repubblica : Vietavano di prescrivere il farmaco più economico, dirigenti Aifa indagati per danno all'erario [aggiornamento dell… - Lisuccen : RT @repubblica: Vietavano di prescrivere il farmaco più economico, dirigenti Aifa indagati per danno all'erario [aggiornamento delle 09:25]… - Stefaniaugo77 : RT @repubblica: Vietavano di prescrivere il farmaco più economico, dirigenti Aifa indagati per danno all'erario [aggiornamento delle 09:25]… -