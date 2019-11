Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 14 novembre 2019) “Breton alla fine ci ha convinto, il candidato ungherese no. Ma sulfinale per la Commissione Ursula von derneldei socialisti. E alla presidente chiediamo soldi freschi per l’economia verde: non va bene spostare risorse da altri dossier”.La spagnola Iratxe García Pérez è la presidente dei ‘Socialisti&Democratici’ al Parlamento europeo cui tocca gestire i mal di pancia delsulla nuova Commissione di Ursula von der. Tra i socialisti i malumori non si sono ancora placati, a sole due settimane dalfinale sulla nuova squadra in plenaria a Strasburgo. Due giorni fa, il no al candidato francese Thierry Breton in commissione giuridica per via dei suoi potenziali conflitti di interesse da ex manager di grandi aziende. Risultato: Breton è passato grazie all’aiutino dei ...

CarloCalenda : .?@matteorenzi? non riesce a dire “ho sbagliato” neanche sul voto Lezzi. Le espressioni sono quelle di un grillino:… - fattoquotidiano : TAGLIO PARLAMENTARI Raccolta firme di Cangini (Forza Italia) per chiedere il voto popolare prima che il 12 gennaio… - AntoniaBaranov1 : RT @paoloigna1: 'Sul voto per von der Leyen dobbiamo discutere nel gruppo' -