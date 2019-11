Spoiler Una Vita | trame iberiche | la Dicenta ancora contro Genoveva

Una Vita Spoiler : Casilda si scambia un bacio con Ceferino - un ex fidanzato di Lolita : Novità in arrivo nei prossimi appuntamenti italiani, con la famosa serie televisiva Una Vita. Una storica protagonista femminile proprio quando sarà ad un passo dal riuscire a coronare finalmente il suo sogno d’amore, annullerà i preparativi delle nozze. A stravolgere Lolita Casado sarà il suo vecchio amico d’infanzia Ceferino, che le ricorderà di dover mantenere un patto stretto in passato. La futura nuora di Ramon non avrà altra scelta che ...

Una Vita Spoiler : Inigo nasconde a Leonor di essere coinvolto in delle scommesse illecite : I colpi di scena nella telenovela di origini spagnole Una Vita continuano a non mancare. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Italia tra qualche settimana, dicono che Inigo Barbosa (Xoan Forneas) desterà dei sospetti a Flora (Alejandra Lorenzo) e Leonor Hidalgo (Alba Brunet). Il falso Cervera in realtà assumerà uno strano atteggiamento, dopo aver iniziato a scommettere del denaro riguardo agli esiti di combattimenti di boxe. ...

Una Vita Spoiler : Susana e Rosina capiscono che Alexis e Venancio sono due truffatori : Le trame di Una Vita in onda nelle prossime puntate italiane su Canale 5, si soffermano su Susana Seler e Rosina Rubio, le quali riusciranno a svenare una truffa. Ebbene sì, la madre di Leonor e la sarta capiranno che Venancio e Alexis Escolano sono due malfattori dopo aver visto quest'ultimo esibirsi in un locale. Una Vita: Alexis muore, Susana e Rosina ricattate Rosina e Susana (Amparo Fernandez) diventeranno protagoniste di ...

Una Vita - Spoiler al 22 novembre : Samuel continua a tramare alle spalle di Telmo : Samuel Alday, l'attuale cattivo della soap 'Una Vita', mostrerà la sua malvagità anche nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 17 al 22 novembre. Nelle puntate in programma tra qualche giorno sulla rete Mediaset, il fratello di Diego danneggerà ulteriormente la credibilità di Padre Telmo agli occhi di Lucia. Qui di seguito le anticipazioni. Alicia Villanueva rivela a Telmo di essere stata ingaggiata da Samuel I telespettatori ...

Una Vita - Spoiler : Flora sul punto di essere molestata dal pugile Jordi : Attimi di vera paura in arrivo per una protagonista della soap opera spagnola Una Vita, nei nuovi appuntamenti italiani. Dalle anticipazioni si evince che Flora Barbosa (Alejandra Lorenzo) dopo essere stata abbandonata da Pena Cervera poiché si trasferirà in Africa per mettersi alla ricerca di un tesoro, scamperà al peggio. La giovane pasticciera durante una delle solite giornate di lavoro, rischierà di essere molestata da un uomo chiamato Jordi ...

Una Vita - Spoiler : Samuel chiede la mano di Lucia - Celia contrae una malattia fatale : Nuovo spazio dedicato alle vicende della soap opera Una Vita sempre pronta ad appassionare. Le anticipazioni delle puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, dicono che Samuel Alday (Juan Gareda) farà un grande passo nei confronti di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) nel momento poco opportuno. Mentre il figliastro di Ursula Dicenta farà una proposta di matrimonio alla ricca ereditiera, ci sarà un avvenimento poco ...

Spoiler Beautiful al 23 novembre : Steffy vuole adottare una bambina per Kelly : Le anticipazioni italiane di Beautiful riguardanti le puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 17 al 23 novembre svelano che i rapporti tra Steffy Forrester ed Hope Logan si faranno sempre più tesi a causa di Taylor, l'ex moglie di Ridge. Esasperata per la situazione creatasi con la sorellastra, la Forrester considererà l'idea di prendere in adozione una bambina che possa crescere con la figlia Kelly. Steffy e Hope sempre più ...

Una Vita Spoiler al 22 novembre : Martinez indaga sull'Alday - Gutierrez muore : Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra, sta continuando ad avere parecchio successo su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 17 a venerdì 22 novembre 2019 svelano che Telmo Martinez incomincerà a indagare su Samuel Alday iniziando proprio dalla testimonianza di Gutierrez, l’autista che ha portato lui e Lucia Alvardo nella capanna abbandonata. Invece, Pena deciderà di partire per l’Africa senza salutare Flora. Infine Raul ...

Il Paradiso delle signore - Spoiler 29° episodio : Angela entra in possesso di una lettera : Continua a regalare forti emozioni e sorprese la soap opera italiana 'Il Paradiso delle signore'. Nella puntata che verrà trasmessa su Rai 1 il 21 novembre, si sentirà ancora parlare di Nicoletta Cattaneo (Federica Giardello) nonostante si trovi lontano da Milano. Le anticipazioni dicono che Angela Barbieri (Alessia Debandi), mentre sarà al circolo, si imbatterà in una missiva dal contenuto straziante scritta da Riccardo Guarnieri (Enrico ...

Il Segreto - Spoiler 13 novembre : Elsa apprende che c'è una cura per il suo male al cuore : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera di grande successo del canale del Biscione. Gli spoiler della puntata trasmessa mercoledì 13 novembre su Canale 5, rivelano che il dottor Zabaleta darà un barlume di speranza ad Elsa Laguna. Il dottore, infatti, rivelerà che esiste un'operazione che potrebbe salvarle la vita. Severo Santacruz, invece, giurerà ai suoi famigliari di essere estraneo ai tragici fatti, capitati ai giardini della ...

Nessuna versione trial di Star Wars Jedi : Fallen Order su EA Access per ridurre il rischio Spoiler : Gli spoiler sono abbastanza detestati dalla community e molte volte rischiano di rovinare l'intera esperienza di un gioco.Ed EA, per Star Wars Jedi: Fallen Order in uscita questo venerdì, ha deciso di disattivare la versione trial su EA Access a causa dell'alto tasso di contenuti della trama inclusi. EA, in un tweet, ha detto che la modifica è stata attuata per "ridurre in parte il rischio di spoiler". Invece di una prova gratuita, offerta ...

Una Vita - Spoiler fino al 24 novembre : Pena lascia Acacias 38 - Raul scompare : Si prevedono scoppiettanti le nuove puntate italiane dello sceneggiato Una Vita. Le anticipazioni di ciò che succederà la prossima settimana svelano che i telespettatori assisteranno all’uscita di scena di un nuovo personaggio maschile. Si tratta di Pena che si recherà in Africa per prendere parte ad una missione abbandonando, quindi, Flora. Carmen Sanjurjo, invece, prenderà un forte spavento poiché suo figlio Raul Andrade scomparirà nel ...

Una Vita - Spoiler Spagna : Genoveva ingaggia Fermin per uccidere Ursula : Gli spoiler di Una Vita riguardanti le puntate in programma dall'11 al 15 novembre in Spagna, rivelano che Genoveva Salmeron e Ursula Dicenta inizieranno una guerra senza esclusioni di colpi. La vedova di Samuel, infatti, ordinerà a Fermin di eliminare la vecchia istitutrice. Marcia, invece, soffrirà a causa di Felipe mentre Lolita sarà gelosa di Maite. Una Vita, puntate spagnole 11-15 novembre: Ursula ferisce Genoveva Nuovi avvenimenti ...

Una Vita - Spoiler : Rosina e Susana apprendono di essere state ingannate da Venancio : Le trame dello sceneggiato di origini spagnole Una Vita continuano ad essere travolgenti. Nelle puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Susana Seler (Amparo Fernandez) e Rosina Rubio (Sandra Marchena) scopriranno di essere state vittime di un orrendo inganno. La sarta e la madre di Leonor Hildago si metteranno nei guai, dopo aver creduto che il modello Alexis Escolano (Oscar Ortega) sia morto durante una ...