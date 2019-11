Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Michele, ex pm di Trani e ora in servizio alla Procura di Bari, è stato condannato dal tribunale dia un anno di reclusione per concorso in tentata violenza privata. Condannato per lo stesso reato, con una pena però di 8 mesi, l’altro pm tranese Alessandro Pesce. L’indagine, che ha visto protagonisti i due pubblici ministeri, si è concentrata sulleche, secondo l’accusa, i magistrati hanno esercito su tredi un processo per costringerli ad ammettere di essere al corrente del pagamento di tangenti all’ex comandante della polizia municipale di Trani, Antonio Modugno, nella fornitura di photored, un dispositivo elettronico installato agli incroci per il controllo sulle auto. La sentenza è stata emessa giovedì da una sezione monocratica del Tribunale diche ha accolto le conclusioni dell’indagine istruita dal procuratore ...

fattoquotidiano : Lecce, condannati pm Ruggiero e suo collega: avevano fatto pressioni su 3 testimoni a Trani - TutteLeNotizie : Lecce, condannati pm Ruggiero e suo collega: avevano fatto pressioni su 3 testimoni a Trani - marco__lecce : RT @TgLa7: I due carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro sono stati condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale nel processo per la… -