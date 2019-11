Impresa 4 0 | Manzella | ‘bene avvio confronto per migliorare’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Il programma4.0 è stato confermato in legge di bilancio con quasi 8 miliardi di stanziamento e ieri con il ministro Stefano Patuanelli abbiamo presentato le proposte del ministero per semplificarlo e attualizzarlo”. Così Gian Paolo, a margine del Tavolo Transizione 4.0, presso il Ministero dello sviluppo economico, in cui con il ministro Stefano Patuanelli sono state presentate le proposte del Mise sul futuro del programma4.0.“Sono misure – spiega – che vanno, prima di tutto, nel senso di aumentare la platea delle imprese beneficiarie del 40% e, in questo, dare più spazio alle piccole imprese (che sino ad oggi sono state solo il 36% dei beneficiari), un passaggio essenziale per continuare a ‘digitalizzare’ l’italiana. Il secondo punto è dare semplicità allo ...