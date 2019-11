Anticipazione Una Vita | Casilda ritrova l’amore? Lolita e Antonito in crisi

Anticipazione Una Vita - triste epilogo per Flora : Pena lascia Acacias : Anticipazioni Una Vita, Pena decide di lasciare Acacias e Flora Le anticipazioni di Una Vita annunciano l’uscita di scena di un personaggio. Stiamo parlando di Pena, il quale sceglie di lasciare Acacias e partire così per una spedizione in Africa. Una triste svolta per Flora, la quale non ha neanche la possibilità di salutare il […] L'articolo Anticipazione Una Vita, triste epilogo per Flora: Pena lascia Acacias proviene da Gossip e ...