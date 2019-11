Mattarella | dazi contraddittori con alleanza atlantica

Mattarella alla Casa Bianca - tensione con Trump sui dazi : Per il presidente americano sono giusti, non una ritorsione. Per il capo dello Stato bisogna trovare un metodo di confronto collaborativo

Dazi : Cia - ‘bene Mattarella - riprendere subito regole commercio internazionale’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Vanno riprese subite le regole dell’organizzazione del commercio internazionale perché una politica di Dazi e contromisure tra Usa e Ue metterebbe solo a rischio un mercato florido, con grave danno alle imprese e ai consumatori”. A sostenerlo in una nota è la Cia-Agricoltori Italiani.Cia-Agricoltori Italiani, prendendo spunto dalle parole del presidente della Repubblica Sergio ...

Mattarella a Trump : "Su dazi va trovato punto d'incontro" : Durante l'incontro nello Studio Ovale tra il Presidente Trump e il Presidente Mattarella, il padrone di casa ha definito "ottimi" i rapporti tra Stati Uniti e Italia, arrivando perfino a sostenere che "non sono mai stati così buoni". Dichiarazioni di facciata a parte, esiste un grosso nodo legato ai dazi voluti dagli Usa dopo la decisione del Wto sugli aiuti Ue all'Airbus.Già nello Studio Ovale, Mattarella aveva aperto l'argomento augurandosi ...

Dazi - Mattarella negli Stati Uniti : “Reciproca imposizione è controproducente per tutti” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita negli Stati Uniti, in conferenza stampa ha fatto il punto sulla situazione dei Dazi. “La reciproca imposizione è controproducente per tutti” ha affermato il capo dello Stato, sostenendo che l’Italia ha costantemente ribadito che “lo spirito transatlantico va coltivato, preservato e mantenuto con forza in ogni ambito” L'articolo Dazi, Mattarella negli Stati ...

Turchia e dazi - gelo fra Mattarella e Trump : “Le sanzioni rovinano i legami transatlantici” : Il Capo dello Stato contrappone la cooperazione internazionale alla politica di ritorsione del leader Usa

Mattarella-Trump - su Siria e dazi/ Video "no ritorsioni"; "Italia aumenti spese Nato" : Donald Trump e Sergio Mattarella alla Casa Bianca: Video, vertice Siria, dazi e Digital tax. 'No ritorisioni', ma gli Usa replicano 'Italia paghi più Nato'

Mattarella a Trump : tregua sui dazi : 02.38 La questione dei dazi sui prodotti europei tra Usa e Ue -che rischia di penalizzare enormemente l'Italia- e l'offensiva turca in Siria, tra i temi affrontati nella conferenza stampa congiunta di Trump e Mattarella. Mattarella, riguardo ai dazi, ha sottolineato che le tensioni commerciali sono dannose, Trump ha risposto di non essere disposto a trattare con l'Ue, ma ha aperto a una possibile 'rimodulazione'per favorire l'Italia.Tecnologia ...

Mattarella alla Casa Bianca - scontro con Trump sui dazi : imposizione dannosa per le economie : L'Italia al presidente degli Usa Donald Trump "ha costantemente ribadito che lo spirito transatlantico va mantenuto con forza in ogni ambito, in ogni settore. In questo spirito auspico che l'avvio della nuova legislatura europea contribuisca a una visione collaborativa" anche sul tema dei dazi che verranno imposti dagli Usa. Parla il capo dello Stato Sergio Mattarella dopo il colloquio a Washington con Donald Trump. "Puntiamo a soluzioni ...

Mattarella sui dazi : «Basta ritorsioni» Trump : non tratto|“No” di Donald : video : Il capo dello Stato: basta ritorsioni. Il presidente statunitense: vedremo come andare incontro all’Italia

Mattarella-Trump - tensione sui dazi : Doveva essere uno dei temi al centro dell'agenda del bilaterale tra Donald Trump e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Casa Bianca. E così è stato. Mattarella ha ribadito la posizione dell'Italia, rispondendo a Trump che ha lungamente difeso il suo provvedimento. "L'Italia ha costantemente ribadito che lo spirito transatlantico va mantenuto con forza in ogni ambito, in ogni settore, in ...

Trump riceve Mattarella alla Casa Bianca Scontro sui dazi|Il “no” di Donald : video : Il presidente americano ha ricevuto il presidente della Repubblica nello Studio Ovale. Sul tavolo i dazi e la situazione in Siria

