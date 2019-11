Malattia di Crohn | i sintomi sono variabili | spesso confusi con quelli di altre malattie

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Matteo scopre di avere ladi, patologia caratterizzata da un’infiammazione cronica e acuta del tratto intestinale e dopo essersi confidato con i suoi amici di sempre, dai quali riceve supporto e comprensione, capisce che può utilizzare laper ottenere vantaggi e più disponibilità nelle persone. L’incontro fortuito con una giovane colpita dalla stessa, lo farà tornare su sui passi. E’ la storia raccontata nel cortometraggio realizzato dal trio comico The Pills che fino al 15 dicembre sarà proiettato nelle sale cinematografiche piemontesi per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto che ladiha sulla vita di chi ne soffre. La campagna di sensibilizzazione, che arriva in Piemonte dopo aver fatto già tappa in Lazio, Lombardia, Sicilia e Puglia, è intitolata ‘Aspettando. L’Agenda Impossibile’, è ...

BJLiguria : Morbo di Crohn, quindicenne inventa gusto di gelato che non interferisce con la malattia - - LorenzoLcas : RT @JanssenITA: Nelle sale piemontesi arriva il corto realizzato da @THEPILLSeries per la campagna 'Aspettando Crohn. L'Agenda Impossibile… - StampaVercelli : Al cinema per lottare contro la malattia di Crohn -