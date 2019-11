José Mourinho senza fede nuziale al dito | crisi con la moglie Matilde Faria?

Obiettivo Real - José Mourinho si candida per la panchina dei blancos : lo Special One pronto a dire sì : Nel caso in cui Florentino Perez decidesse di esonerare Zidane, Mourinho darebbe la sua disponibilità a tornare sulla panchina del Real Madrid José Mourinho è pronto a tornare in panchina, il suo Obiettivo è quello di tornare al Real Madrid, dove Zinedine Zidane non è poi così sicuro di restare. PRESSINPHOTO/LaPresse I risultati altalenanti di questo inizio di stagione non sono piaciuti a Florentino Perez, in particolare la sconfitta per ...

Fifa football awards - la domanda di Ilaria D’Amico fa innervosire José Mourinho : l’ex ct se ne va all’improvviso. Gelo sul palco : Fuori programma durante la premiazione a Milano per i Best Fifa football awards. Protagonisti la conduttrice Ilaria D’Amico e l’ex allenatore del Manchester United José Mourinho. Quando D’Amico l’ha chiamato sul palco e gli ha chiesto chi potrebbe allenare un’ipotetica squadra di top 11, l’ex ct ha citato i suoi colleghi “disoccupati”. “Un disoccupato come me – ha risposto – ...

