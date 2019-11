The Surge 2 | Disponibile il Public Enemy Weapon Pack DLC

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 12 novembre 2019) Theè il primo DLC di The2 e include 13 armi di 8 differenti tipologie che aggiungono ancora maggior varietà al sistema di combattimento. Il DLC Theora per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC, è incluso nel Season Pass di The2 ed è possibile acquistarlo anche separatamente. Per impossessarsi oggi di armi come la spada “Strongarm Twinblade” o i guanti da combattimento “Codename: Zarathrustra”, I giocatori dovranno addentrarsi nelle zone più inospitali di Jericho City e strapparli dai corpi dei nemici che li possiedono. A dicembre verrà reso, come parte del Season Pass, un nuovo equipaggiamento per gli esoscheletri dei giocatori. A gennaio 2020 verrà ...

