Salvini condanni i neofascisti | basta ambiguità sulla galassia nera

(Di martedì 12 novembre 2019) Le attività della Direzione distrettuale antimafia di Firenze e della Polizia di Stato dimostrano che il terrorismo eversivo di destra non è mai stato completamente estirpato.Oggi a partire da questi fatti si pone una questione.in questi anni ha strizzato l’occhio alle forze politiche extraparlamentari che apertamente si richiamano al fascismo, assecondandone e legittimandone un ruolo, anzitutto usando un argomento ingannevole, sostenendo cioè che il fascismo apparterrebbe solo al passato.È giunto il momento cheprenda una distanza definitiva dai gruppicome Casa Pound e Forza Nuova che partecipano alle manifestazioni da lui indette e che vengono regolarmente da lui coccolati. Ed è giunto il momento che ancheesprima condanna netta per tutte quelle forze politiche extraparlamentari di destra estrema che ...

