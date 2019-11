Oroscopo 5 dicembre | Sagittario attivo | Gemelli accondiscendente

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 12 novembre 2019) La giornata di giovedì 5il Toro e lo Scorpione vivranno una fase di romanticismo e di innamoramento decisamente piacevole, una fase che migliorerà sia l'intesa che la stabilità di coppia. Molto relax per i nati sotto il segno del Cancro e del Leone, i quali troveranno un'oasi felice a casa propria e in compagnia dei familiari. Il Capricorno potrà vivere degli incontri originali e del tutto emozionanti. A seguire, le previsioni degli astri riguardanti la giornata di giovedì 5, per tutti i segni dello zodiaco. L'dall'Ariete alla Vergine Ariete: determinati a perseguire i vostri progetti sul posto di lavoro. Le invidie circostanti saranno un ottimo espediente per darvi la carica giusta per affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra. Toro: innamorati. Molte occasioni per poter stare con il partner verranno sfruttate nel migliore dei modi, magari con una ...

