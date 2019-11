M5S | capogruppo Camera | è sfida Crippa-Ricciardi

M5S senza pace : ancora una fumata nera per il capogruppo alla Camera : Il capogruppo vicario Francesco Silvestri ha ottenuto 95 voti, l'ex sottosegretario allo Sviluppo economico Davide Crippa83

M5S - accordo alla Camera su Silvestri capogruppo. Ma si candida anche Crippa : La convergenza su Silvestri, per la cui candidatura si sono spesi anche i vertici del Movimento, è il frutto di una mediazione tra tutte le anime. Romano, alla seconda legislatura, un passato “organico” e un'ottima conoscenza del territorio, Silvestri ha partecipato - in qualità di vicecapogruppo vicario - alle trattative sul programma per la formazione del Governo con il Pd

Trano si ritira dalla corsa a capogruppo del M5S alla Camera - ma si candida Crippa : L'annuncio è arrivato con un messaggio inviato nelle chat dei parlamentari a tarda sera, di domenica. "Ci presenteremo con un’unica squadra alla prossima votazione", ha scritto Raffaele Trano. Che ufficializza, così, il suo ritiro dalla corsa per eleggere il nuovo capogruppo del M5s alla Camera. Una

Le “spine” di Di Maio tra alleanza Pd - Regionali e capogruppo M5S : Il secondo governo Conte va protetto, e nel frattempo, il Movimento 5 Stelle ha bisogno di crescere nella sua organizzazione. All'indomani della 'botta' presa alle Regionali in Umbria, la strada dell'accordo con il Pd a livello nazionale deve proseguire il suo percorso anche perche' M5s ha piu' cose in comune con i democratici - vedi diritti civili e temi ambientali - che non con la Lega di Matteo Salvini. E' questo lo scenario che viene ...

Neanche la quinta è la volta buona. La storia infinita del capogruppo M5S : Questa storia è infinita. Altro capitolo della crisi del Movimento. Neanche stavolta riescono a decidere il capogruppo. Avete capito bene. È la quinta volta. Ecco, la riunione dei parlamentari, alla Camera. Il primo intervento, poi il secondo. Si capisce di nuovo che, nonostante l’ennesima convocazione dell’assemblea dei deputati, l’accordo non c’è, nonostante Sergio Battelli e Adriano Varrica, le ...

Luigi Di Maio - retroscena a Montecitorio : il M5S pronto a nominare un capogruppo ostile : Sono giornate lunghe e difficili per Luigi Di Maio, che si affanna a mostrarsi forte anche all'indomani del fallimento totale nelle elezioni regionali in Umbria, ma inizia ad essere messo in discussione dai suoi stessi compagni. Anzi, in discussione lo è stato messo da tempo. Come riporta Tommaso Ci

M5S - fumata nera all’assemblea dei deputati : stallo per l’elezione del nuovo capogruppo : È terminata con un nuova fumata nera l’assemblea dei deputati del Movimento 5 stelle che ieri sera era chiamata a dirimere il nodo del capogruppo alla Camera. Assemblea alla quale, peraltro, non era presente più della metà dei deputati pentastellati. Da segnalare che nelle stesse ore era in corso la riunione degli eletti della Calabria e dell’Emilia Romagna con il capo politico Luigi Di Maio per parlare delle prossime regionali. Nonostante ...

M5S senza capogruppo alla Camera : vana l’assemblea dei deputati - si muove Crippa : Ancora nessun accordo: partita rinviata di un’altra settimana. L’ex sottosegretario Crippa medita di scendere in campo e incontra i due team finora in pista, guidati da Silvestri e Trano

M5S - Gianluca Perilli nuovo capogruppo al Senato : ha battuto per tre voti l’ex ministro Toninelli : Il Senatore Gianluca Perilli è stato eletto capogruppo M5s al Senato: nella votazione del 16 ottobre ha battuto per soli 3 voti (47 contro 44) l’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Mentre alla Camera i deputati 5 stelle ancora non riescono a trovare un accordo, a Palazzo Madama la situazione si è sbloccata ed è stato scelto il successore di Stefano Patuanelli, ora ministro dello Sviluppo economico. I parlamentari grillini hanno ...

Danilo Toninelli bocciato - sarà Gianluca Perilli il nuovo capogruppo del M5S in Senato : Danilo Toninelli è stato bocciato. Non sarà lui il nuovo capogruppo del Movimento 5 stelle in Senato. A palazzo Madama a presiedere i parlamentari pentastellati sarà infatti Gianluca Perilli, attuale vicepresidente vicario, che ha ottenuto 47 preferenze contro le 44 avute dall'ex ministro dei Traspo

La lotta fra fazioni in M5S brucia anche Silvestri capogruppo alla Camera. Si tenta con Crippa : Tre scrutini andati a vuoto e ora il tentativo di puntare tutto su un nuovo nome. Il voto per eleggere il capogruppo M5s alla Camera è più che uno scontro tra fazioni. Così, dopo la terza fumata nera, spunta la candidatura non ancora ufficializzata di Davide Crippa, deputato alla seconda legislatura, un tempo tra i fedelissimi di Luigi Di Maio, ex sottosegretario poi però rimasto fuori dal governo Conte II. Un mix ...