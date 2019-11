Brescia | divieto di guida in Svizzera per l’attaccante DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) Non sta di certo attraversando un buon momento l'attaccante Mario Balotelli, il calciatore delè reduce da prestazioni negative con le Rondinelle ed in più grandi polemiche per i cori razzisti dei tifosi del Verona nei confronti del calciatore. SuperMario ha le qualità tecniche per risollevare ilma ha bisogno di ritrovare la migliore condizione fisica e fiducia. Nel frattempo provvedimento nei confronti del calciatore, SuperMario non potràre veicoli a motore inper tre mesi, esattamente dal 31 dicembre 2019 al 30 marzo 2020. Il motivo? Un'infrazione alle norme della circolazione stradale commessa nei giorni scorsi in Canton Ticino, la sanzione è stata emessa dalla Sezione ticinese della circolazione e risale al 30 ottobre scorso, deciso anche il pagamento della somma di 100 franchi (circa 90 euro).

