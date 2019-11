Bomba davanti a un ristorante nel centro di Foggia Ferita una donna

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) Un ordigno è stato piazzato e fatto esplodere la scorsa nottela saracinesca del“Poseidon Sea Food”, nel cuore delstorico di. Il boato è stato così violento da esser sentito in tutta la città. Una67enne è rimastalievemente all’occhio da alcune schegge dei vetri delle finestre della sua abitazione rotti dall’esplosione La deflagrazione ha sventrato la saracinesca e causato danni agli arredi interni. Danneggiati tavolini e sedie del locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia scientifica per i rilievi del caso e per l’acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza del locale. In seguito all’esplosione sono andati in frantumi i vetri di una decina di abitazioni e una parte del marciapiede antistante il...

