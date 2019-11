Anne Frank – Vite parallele | lo smartphone di una ragazzina e il racconto cinque

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) “chi eri? Vorrei sapere tutto della tua storia”. Una didascalia come milioni di altre, postata su Instagram sotto la foto della lapide in cui sono sepoltee la sorella Margot. Così si apre il documentario. Con Katerine, una ragazza qualunque, con in mano uno, mentre cerca di capire, comprendere, immaginare l’orrore accaduto nei campi di sterminio nazisti e in particolar modo ciò che accadde alla giovanissima. Autrice dell’omonimo diario poi giunto a noi, testimonianza tenera e sofferta dei suoi ultimi di anni di vita, vissuti con la famiglia e altri perseguitati di origine ebraica, dal 1942 al 1944, nascosti dietro una parete/libreria di un appartamento di Amsterdam. Per rispondere alle richieste di Katerine le registe del documentario, le italiane Sabina Fedeli e Anna Migotto, fanno parlaresopravvissute al campi ...

