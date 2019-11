SOSTITUZIONE CR7 – Brambati | “Ecco cosa ha detto il fuoriclasse della Juve a Sarri”

Juventus - mistero Cristiano Ronaldo : rabbia dopo la SOSTITUZIONE e infortunio - ma CR7 si aggrega alla Nazionale : Cristiano Ronaldo reagisce con rabbia dopo la sostituzione in Juventus-Milan e lascia lo stadio in anticipo: Sarri parla di possibile infortunio, ma il portoghese si aggrega alla Nazionale Due sostituzioni nelle ultime due partite, con il risultato ancora da acquisire. Si fa fatica a ricordare l’ultima volta che una squadra ha rinunciato in due occasioni a Cristiano Ronaldo per povare a risolvere due gare complicate, per giunta ...