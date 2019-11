Parma | D' Aversa | ci mancava una vittoria contro una big

Parma-Roma - D’Aversa al settimo cielo : Fonseca spiega i motivi della sconfitta : “Il Parma ha meritato la vittoria. La squadra e’ stanca perche’ questi giocatori hanno giocato tutte le ultime partite. Non e’ un problema di atteggiamento ma di reazione. Ci manca velocita’ di pensiero”. Sono le dichiarazioni di Paulo Fonseca dopo la sconfitta della sua Roma contro il Parma per 2-0.“Non abbiamo fatto la partita che dovevamo fare per vincere – ha spiegato il tecnico ...

Parma-Verona - Juric trascinatore : D’Aversa rammaricato : “E’ stata una partita difficile, ce ne sono state altre in precedenza in cui forse meritavamo di piu’ rispetto a stasera. Il Parma ha creato tanto, ma i miei ragazzi sono stati bravissimi in tante cose e questa vittoria e’ il giusto premio per noi”. Sono le dichiarazioni di Ivan Juric al termine di Parma-Verona 0-1. “I tre dietro lavorano bene insieme ai quinti, tutta la squadra cerca di stare compatta ...

Inter-Parma - D’Aversa : “Conte sarà deluso per non aver vinto. Non dobbiamo discutere la tecnologia” : Roberto D’aversa ha commentato il punto ottenuto contro l’Inter, ai microfoni di Sky Sport. Tanti spunti interessanti da parte dell’allenatore del Parma. Sull’amico Conte D’aversa esordisce con una battuta: “Credo che Conte sia rientrato subito negli spogliatoi. Non ci siamo incrociati, conoscendolo sarà deluso per non aver vinto”. Sulla gara: “Penso che nei primi 25′ abbiamo fatto ...

Spal-Parma - le dichiarazioni dei protagonisti : la dedica di Missiroli - Semplici salva la panchina - delusione D’Aversa : “Vorrei dedicare questa vittoria a Giorgio Squinzi che e’ stato il mio presidente per sette anni: e’ stato un punto di riferimento per me e molti altri”. Sono le dichiarazioni di Simone Missiroli dopo il successo della Spal contro il Parma. “Avrei preferito dedicargli un gol ma va bene cosi’ – ha proseguito ai microfoni di Sky Sport – Questa partita e’ stata importante soprattutto a ...

Parma - D’Aversa in conferenza : il tecnico analizza la Spal e annuncia gli indisponibili : Dopo due vittorie di fila in casa, rispettivamente contro Sassuolo e Torino, il Parma va adesso in casa di una Spal in difficoltà e desiderosa di vincere. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha parlato il tecnico dei crociati Roberto D’Aversa. Queste le sue parole. “A livello fisico stiamo bene, conta poi la testa. Chi ha giocato meno come Cornelius ha dimostrato di fare un’ottima partita anche fisicamente, da quel ...

Parma-Torino - Inglese decisivo! La rivelazione di D’Aversa è sorprendente : “aveva la febbre” : Il Parma vince sul Torino grazie alla rete di Inglese: la rivelazione di D’Aversa nel post gara è sorprendente Serata amara ieri per il Torino: i granata hanno ceduto per 3-2 al Parma nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Una sconfitta determinata dal gol all’87’ di Inglese, a rete dopo pochissimi minuti dal suo ingresso in campo. “Inglese? Stanotte aveva 39.3 di febbre, oggi ha chiesto di essere comunque ...

Parma-Torino - parola agli allenatori : D’Aversa soddisfatto - Mazzarri rammaricato : Inglese nel finale decide l’emozionante posticipo del lunedì di Serie A tra Parma e Torino. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole dei due tecnici D’Aversa e Mazzarri. D’AVERSA – “La squadra ha fatto un’ottima gara, ci siamo trovati sotto in una partita in cui abbiamo creato tantissimo, ma i ragazzi sono stati bravi a crederci fino alla fine. Perché Inglese in panchina? Stanotte aveva 39,3° ...

Parma-Torino - le parole di D’Aversa alla vigilia : “In campo come se fosse una gara decisiva” : “Contro il Torino è una gara importante perché giochiamo in casa, per il loro gioco si esprimono bene anche fuori casa. Abbiamo portato a casa 3 punti nell’ultima ma non dobbiamo pensare che domani sarà più semplice, dobbiamo fare di tutto per portare a casa il risultato, consapevoli e vogliosi di fare 3 punti indipendentemente dallo scorso risultato, anzi bisogna resettare e ragionare con equilibrio sia quando il risultato è ...

Parma - D’Aversa alla vigilia : assenti - turnover e prossimo avversario : Parma in cerca di riscatto, i ducali affrontano in casa il Sassuolo e hanno bisogno di tornare a far punti dopo le due sconfitte consecutive contro Cagliari e Lazio. Queste le parole del tecnico D’Aversa nella conferenza stampa della vigilia. “Come per Roma c’è Scozzarella che ha fatto parte della trasferta, né Alberto né Kucka faranno parte della gara di domani. A centrocampo numericamente è difficile fare turnover, ma quando si ...

Lazio-Parma - D’Aversa : “Affrontiamo una squadra forte. Gli errori di Karamoh? Fanno parte dell’età” : “La Lazio viene da due gare dove il risultato finale l’ha vista penalizzata, avendo perso sia contro la Spal che contro il Cluj in Europa League, ma credo che avesse il controllo di entrambe le gare”. Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, si aspetta tutt’altro che un avversario in difficoltà. “Alcune dinamiche possono influenzare il risultato finale, per noi è importante essere consapevoli del fatto ...