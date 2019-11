Nuova Classifica WTA – Barty in vetta anche senza Fed Cup | Camila Giorgi rischia di

Nuova Classifica ATP – Ranking congelato per le Finals : Nadal in vetta - Berrettini miglior azzurro : Ranking immobile in vista delle Finals. Nadal davanti a Djokovic e Federer, Berrettini numero uno d’Italia: la Nuova Classifica ATP Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del Ranking maschile. La Nuova Classifica ATP risulta ‘congelata’ viste le ATP Finals in corso di svolgimento a Londra. Rafa Nadal è dunque ancora in vetta (198 settimane complessive!), davanti a Novak Djokovic e Roger ...

NextGen 2019 - la Nuova Classifica di Jannik Sinner : l’azzurro è in semifinale ma non ci sono punti per il ranking ATP! : Jannik Sinner sta incantando all’Allianz Cloud di Milano dove si stanno disputando le Next Gen ATP Finals, l’azzurro ha demolito lo statunitense Frances Tiafoe e lo svedese Mikael Ymer nei primi due incontri giocati sul cemento indoor meneghino ed è così riuscito a qualificarsi alle semifinali del torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti under 21. L’altoatesino occupa attualmente la 95esima posizione del ...

Il Kirin 990 5G non è il SoC più performante del momento : ecco la Nuova Classifica di Master Lu : Master Lu ha pubblicato la classifica di ottobre dei 20 nuovi smartphone più performanti e il Kirin 990 5G non ha ancora raggiunto Snapdragon 855+ L'articolo Il Kirin 990 5G non è il SoC più performante del momento: ecco la nuova classifica di Master Lu proviene da TuttoAndroid.

Nuova Classifica WTA – Barty chiude la stagione da numero 1 - Camila Giorgi salva l’onore italiano : L’australiana chiude la stagione con il numero uno del ranking WTA e la vittoria alle Finals, piange invece il tennis italiano con la sola Giorgi tra le prime 100 Ashleigh Barty chiude come meglio non potrebbe questo 2019, vincendo le WTA Finals 2019 e difendendo il primo posto nel ranking WTA. L’australiana corona così una stagione memorabile, caratterizzata anche dalla vittoria ottenuta al Roland Garros. AFP/LaPresse Dietro ...

Nuova Classifica ATP – Nadal torna padrone undici anni dopo la prima volta - best ranking per Berrettini : undici anni dopo la prima volta, il maiorchino torna in vetta al ranking ATP superando Novak Djokovic. Sorride anche Berrettini, che si arrampica in ottava posizione Cambia il padrone del ranking ATP, Rafa Nadal infatti torna ad essere il numero uno del mondo ben undici anni dopo la prima volta, superando Novak Djokovic. AFP/LaPresse Il serbo però medita già il contro-sorpasso, agevolato dalla vittoria ottenuta nel Masters 1000 di ...

MotoGp - Viñales vince a Sepang e sale al terzo posto : la Nuova Classifica piloti dopo il Gp della Malesia : Il successo di Sepang permette a Viñales di salire sul podio ipotetico, sorpassando Rins e piazzandosi alle spalle di Marquez e Dovizioso Maverick Viñales si prende il successo in Malesia e sale al terzo posto della classifica piloti, piazzandosi alle spalle di Marquez e Dovizioso, già aritmeticamente sicuri della prima e della seconda posizione. Alle spalle dello spagnolo della Yamaha scivola dunque Rins, seguito da Petrucci e ...

Le 10 persone più ricche d’Italia : nella Nuova Classifica di Forbes anche una donna : Cambio al vertice: la nuova classifica degli uomini più ricchi d’Italia, la top 10 di Forbes E’ stata pubblicata oggi la nuova classifica dei 10 uomini più ricchi d’Italia. Forbes ha reso nota la nuova lista delle persone dai più ampi imperi finanziari del nostro paese. Si registra qualche novità rispetto alla classifica precedente: è infatti Leonardo Del Vecchio, a capo di Luxottica, il più ricco d’Italia con un ...

Nuova Classifica ATP – Matteo Berrettini è 9°! Nadal pronto al sorpasso su Djokovic : Matteo Berrettini entra finalmente in top 10, Nadal è ad una settimana dal sorpasso su Novak Djokovic: la Nuova Classifica ATP Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP, aggiornata al 28 ottobre 2019, vede ancora Novak Djokovic al comando ma per una sola settimana: Rafa Nadal è infatti pronto al sorpasso dal prossimo lunedì. Resta stabile al terzo posto Roger ...

Formula 1 – Bottas resiste - 4 punti dividono Hamilton dal 6° titolo : la Nuova Classifica piloti dopo il Gp del Messico : Il britannico vince in Messico e allunga su Bottas, al britannico mancano quattro punti per laurearsi campione del mondo Mancano solo quattro punti a Lewis Hamilton per laurearsi campione del mondo per la sesta volta, Valtteri Bottas allunga la contesa ad Austin, piazzandosi terzo in Messico dietro il compagno di squadra e Sebastian Vettel. Solo una questione di tempo per il driver di Stevenage, autentico protagonista oggi in una gara ...

MotoGp – Marquez fa il vuoto - Rins sale in terza posizione : la Nuova Classifica piloti dopo il Gp d’Australia : Lo spagnolo della Honda porta il suo vantaggio a 135 punti su Dovizioso, che da oggi ha la certezza aritmetica di chiudere al secondo posto. Terzo Rins Il titolo mondiale è già stato assegnato in Thailandia, ma Marc Marquez sembra non essersene accorto. Il pilota della Honda infatti vince anche a Phillip Island e incrementa il proprio vantaggio su Andrea Dovizioso in classifica, ricacciando il ducatista a 135 punti di distacco. Il Dovi può ...

Ranking WTA – Barty davanti a tutte - Svitolina e Bertens perdono posizioni : la Nuova Classifica mondiale femminile : Barty si conferma leader della classifica mondiale femminile di tennis: il nuovo Ranking WTA Settima settimana consecutiva al numero 1 per Ashleigh Barty nella classifica mondiale femminile di tennis. La tennista australiana si lascia alle spalle la ceca Pliskova e la giapponese Osaka. Sono diverse le variazioni, questa settimana, nella top ten: guadagnano infatti una posizione Andreescu, Halep e Kvitova, rispettivamente quarta quinta e ...

MotoGp – Marquez allunga - Dovizioso guadagna punti dai diretti rivali : la Nuova Classifica piloti dopo il Gp del Giappone : Marquez sempre più leader, Dovizioso allontana i diretti rivali: la nuova classifica piloti di MotoGp Che spettacolo Marc Marquez! Lo spagnolo ha regalato alla Honda il titolo Costruttori in Giappone grazie ad una splendida vittoria a Motegi. Con la vittoria Giapponese Marquez allunga sempre più in classifica, nonostante il titolo Mondiale già matematicamente conquistato. Il terzo posto di Dovizioso oggi in gara permette invece al ...

Tennis - la Nuova Classifica di Jannik Sinner dopo la sconfitta con Wawrinka : a ridosso della top-100 nel ranking ATP : Jannik Sinner non è riuscito nell’impresa di sconfiggere Stan Wawrinka nelle semifinali del Torneo ATP 250 di Anversa, l’altoatesino ha provato a contrastare il fortissimo svizzero sul cemento belga ma gli è mancato quel pizzico di esperienza per tenere botta contro un veterano del circuito. Il 18enne termina qui la propria avventura dopo essere entrato nel tabellone principale con una wild card e aver regalato grandissime emozioni ...

Ranking ATP – Djokovic sempre al comando - Berrettini nuovo n°1 italiano : la Nuova Classifica mondiale maschile : Djokovic sempre al comando, l’Italia ha un nuovo numero 1 azzurro: il nuovo Ranking ATP Il torneo ATP di Shanghai ha regalato tanto spettacolo la scorsa settimana e ha permesso a diversi tennisti di guadagnare punti preziosi per la classifica mondiale. Solo un cambiamento nella top ten, con Khachanov che guadagna una posizione e scavalca Nishikori. Rimane in vetta alla classifica, con Nadal però che sta diventando una seria minaccia, ...