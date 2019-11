Maze | il virus che arriva con una finta mail dell’Agenzia delle Entrate e infetta i

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) A prima vista sembra una innocua edell’Agenziacon un documento word dal nome VERDI.doc. Ma se l’allegato viene aperto si installa automaticamente uninformatico. L’allarmedal Cert-Pa, il Computer Emergency Response Team della Pubblica Amministrazione. Il pericolo non è contenuto nella comunicazione, che copia il logo istituzionale dell’Erario, ma nell’allegato che, se aperto, fa scaricare un ransomware, unche prende in ostaggio i dispositivi, criptandone i file contenuti. Per riaverli, bisogna pagare un riscatto ai cybercriminali: tra i file cifrati, infatti, ne compare uno denominato DECRYPT-FILES.txt contenente le istruzioni per pagare il riscatto e acquistare la chiave privata necessaria per decriptare i file. Per cercare di sembrare più verosimile, il messaggio che distribuiscesi appoggia a tre domini, registrati ...

