Tennis | Jannik Sinner dopo il trionfo a Milano | “E’ stata una settimana perfetta Il mio

Tennis : Jannik Sinner e la nascita di una stella? Un giocatore unico nel suo genere : Jannik Sinner il predestinato, Jannik Sinner devastante: sono grossomodo queste le considerazioni dopo il successo del 18enne altoatesino nelle Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori giocatori nati a partire dal 1998. Il Tennis scintillante messo in evidenza contro l’australiano Alex de Minaur (n.18 del mondo) ha suscitato un’emozione notevole in tutti i tifosi presenti all’Allianz Cloud di Milano, oppure davanti ...

NextGen 2019 : Jannik Sinner distrugge De Minaur e vince il trofeo! Lezione di Tennis a Milano - show da delirio : Uno strastoferico, incredibile Jannik Sinner nella finale delle NextGen ATP Finals di Milano ha letteralmente demolito l’australiano Alex De Minaur, numero 18 del mondo, lui che è 95° del ranking, col punteggio di 4-2 4-1 4-2 in un’ora e 5 minuti di gioco! Sinner deve affrontare due palle break già nel primo game ma le salva alla grande, ne ha due a sua volta nel game successivo, sulla prima mette un dritto largo di un dito e alla fine De Minaur ...

Tennis - NextGen Finals 2019. Jannik Sinner : “Un regalo per Riccardo. Domani proverò a fare del mio meglio” : 2-4 4-1 4-2 4-2 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco: un primo set perso e poi la rimonta, giocando alla perfezione. Jannik Sinner non si ferma più: la stella azzurra vola in finale alle ATP NextGen Finals 2019 in corso di svolgimento a Milano. L’altoatesino ha sconfitto oggi il serbo Miomir Kecmanovic, numero 60 del mondo, e Domani in finale si giocherà il titolo con l’australiano Alex De Minaur, che ha battuto nell’altra semifinale ...

Tennis - Next Gen Atp Finals 2019 : JANNIK SINNER DA CAPOGIRO! L’azzurro batte Kecmanovic e vola in finale : JANNIK SINNER è in finale alle Next Gen Atp Finals 2019. L’altoatesino è il primo italiano a raggiungere questo traguardo dopo aver sconfitto in quattro set il serbo Miomir Kecmanovic, numero 60 del mondo, in rimonta con il punteggio di 2-4 4-1 4-2 4-2 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Ennesima grandissima prestazione da parte di SINNER, che ora in finale si giocherà il titolo con l’australiano Alex De Minaur, che ha ...

Tennis - Maria Sharapova sarà allenata da Ricciardo Piatti : la russa a Bordighera con Jannik Sinner : Maria Sharapova sarà allenata da Riccardo Piatti per tutta la prossima stagione. La Tennista russa era già seguita dal coach italiano da questa estata e ha scelto di proseguire la propria attività col tecnico a Bordighera (in provincia di Imperia). La 32enne, vincitrice di cinque Slam (Wimbledon 2004, US Open 2006, Australian Open 2008, Roland Garros 2012 e 2014), cerca di tornare ai fasti di un tempo visto che nel corso di questa stagione è ...

NextGen 2019 - Jannik Sinner in semifinale : “Kecmanovic gioca bene ma si adatta al mio Tennis - sono pronto” : Questa sera (attorno alle ore 21.00) Jannik Sinner scenderà in campo all’Allianz Clou di Milano per affrontare il serbo Miomir Kecmanovic nelle semifinali delle NextGen ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti under 21. L’altoatesino ha tutte le carte in regola per avere la meglio sul cemento indoor del capoluogo meneghino e accedere all’atto conclusivo di questa kermesse, il 18enne ha travolto ...

Tennis - il programma di Jannik Sinner per l’inizio del 2020 : Australian Open nel mirino. Poi tre tornei con wild card : Jannik Sinner sta dando spettacolo alle Next Gen ATP Finals che si stanno disputando all’Allianz Cloud di Milano, l’azzurro ha travolto Frances Tiafoe e Mikael Ymer qualificandosi alle semifinali del torneo di fine anno riservato ai migliori otto Tennisti under 21. Il 18enne sembra incontenibile nel capoluogo meneghino e vuole concludere al meglio questa stagione in cui si è reso protagonista di una scalata vertiginosa entrando nella ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2019 : super esordio di Jannik Sinner! Vittoria in quattro set su Frances Tiafoe : E’ subito un Jannik Sinner stellare nella prima giornata delle Next Gen ATP Finals a Milano. L’altoatesino ha sconfitto in rimonta in quattro set l’americano Frances Tiafoe, numero 47 del mondo, con il punteggio di 3-4 4-2 4-2 4-2 dopo un’ora e mezza di gioco. Un successo fondamentale in ottica qualificazione alle semifinali per il nativo di San Candido, che domani affronterà lo svedese Mikael Ymer, che ha battuto il ...

Jannik Sinner - Tennis e semplicità («e le parole di Federer») : Jannik Sinner, talento del tennis azzurroJannik Sinner, talento del tennis azzurroJannik Sinner, talento del tennis azzurroJannik Sinner, talento del tennis azzurroJannik Sinner, talento del tennis azzurroJannik Sinner, talento del tennis azzurroJannik Sinner, talento del tennis azzurroJannik Sinner, talento del tennis azzurroNell’aria l’odore del caffè, dalle persiane i primi raggi di luce. È l’alba di una nuova era per il mondo del tennis, che ...

Tennis - Jannik Sinner e il sogno : numero 1 al mondo. Ora la NextGen a Milano - sogni e obiettivi. Quanti soldi ha guadagnato? : Jannik Sinner è la grande promessa del Tennis italiano, ad appena 18 anni è riuscito a entrare nella top 100 del ranking ATP (oggi è numero 95 al mondo) e sta facendo sognare in grande. L’altoatesino ha dichiarato a più riprese che vuole diventare numero 1 del Pianeta, ha dichiarato che la sua non è arroganza o presunzione ma è il frutto della convinzione nei propri mezzi e nelle proprie potenzialità. Il nativo di San Candido è seguito da ...

Tennis - Jannik Sinner ha le idee chiare : “diventerò il numero uno del mondo - non ho paura a dirlo” : Il giovane Tennista italiano ha rivelato come sia convinto di diventare un domani il numero uno al mondo della classifica ATP Sta bruciando le tappe, lasciando a bocca aperta tifosi e addetti ai lavori per i risultati ottenuti a soli 18 anni. Jannik Sinner è senza dubbio l’astro nascente del Tennis italiano, considerando come sia già entrato nella top-100 avendo al proprio attivo anche una semifinale ATP raggiunta ad Anversa. Alla ...

Tennis - Jannik Sinner : “Me la gioco con tutti! Obiettivo nel 2020? Continuare a migliorare” : Jannik Sinner, entrato ufficialmente nel club dei migliori 100 Tennisti del mondo (n.93 del ranking), è desideroso di Continuare la sua ascesa in vista di quel che sarà. Le semifinali raggiunte nell’ATP 250 di Anversa (Belgio) e l’ottimo incontro disputato contro il francese Gael Monfils, in lizza per le ATP Finals di Londra, certificano la crescita di un giocatore, finito sulla bocca di tutti e che non vuol fermarsi qui. Il 18enne ...

